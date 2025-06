Investimentos estaduais crescem quase 230% no 1º bimestre em relação à 2019

Foto: FCO FONTENELE O investimento realizada no Ceará nos primeiros dois meses do ano foi de R$ 229,38 milhões

Com R$ 229,38 milhões, os investimentos realizados pelo Ceará no primeiro bimestre de 2025 cresceram 229,73% em relação à igual período de 2019, ano pré-pandemia (R$ 69,57 milhões).

O desempenho do Estado também se destacou quando comparado com os primeiros dois meses de 2024 (R$ 84,5 milhões), com uma alta de 171,46%. Os dados fazem parte do Enfoque Econômico divulgado pela Diretoria de estudos Econômicos (Diec) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) na terça-feira,3.

Segundo o estudo, esse acréscimo no valor investido se deve as receitas de capital, que no recorte entre 2019 e 2025, considerando o bimestre (janeiro e fevereiro) registraram um aumento considerável de 640%, chegando a R$ 315,36 milhões.

Assim, com esse crescimento, o Estado dispôs de maior disponibilidade financeira para aplicações em despesas, como as de investimentos, construções de obras públicas, entre outras.

Outro dado apresentado no levantamento, são as receitas correntes, que com R$ 6,79 bilhões, responderam por cerca de 95% das receitas orçamentárias do Ceará, e representaram, para o Ipece, que o Estado está com “baixa necessidade” de recorrer a recursos de terceiros.

Vale destacar que o montante registrado nesse 1º bimestre de 2025 foi 51% e 9,3% maior do que os de 2019 e 2024, respectivamente.

No que concerne às despesas, elas também apresentaram crescimentos, entretanto, o autor do estudo e integrante da Diec, Paulo Araújo Pontes, destacou que o Estado apresentou evidências de que suas contas estão em equilíbrio.

Confira as receitas e as despesas capitais e correntes do Ceará

1º bimestre de 2025

Receitas de capital: R$ 315,36 milhões



Despesas de capital: R$ 557,46 milhões



Receitas correntes: R$ 6,79 bilhões



Despesas correntes: R$ 4,83 bilhões

1º bimestre de 2024

Receitas de capital: R$ 251,24 milhões



Despesas de capital: R$ 371,47 milhões



Receitas correntes: R$ 6,21 bilhões



Despesas correntes: $ 3,97 bilhões

1º bimestre de 2019

Receitas de capital: R$ 42,6 milhões



Despesas de capital: $ 247,36 milhões



Receitas correntes: R$ 4,49 bilhões



Despesas correntes: RS 3,08 bilhões



