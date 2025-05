Turismo do Ceará tem segundo melhor desempenho do Nordeste em 2025

Foto: Samuel Setubal O desempenho do setor de turismo do Ceará só ficou abaixo do da Bahia

Com crescimento de 7,2%, o Ceará obteve o 2º melhor desempenho no volume de atividades turísticas do Nordeste no primeiro trimestre de 2025 quando comparado com igual período do ano anterior.

O resultado do Estado foi 1,4 ponto percentual (p.p.) maior que o do Brasil (5,4%) e, na Região, só ficou atrás do da Bahia. (8,9%).

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira o desempenho da atividade turística dos estados do Nordeste no 1º trimestre de 2025:

Bahia: 8,9%



Ceará: 7,2%



Rio Grande do Norte: 6,1%



Pernambuco: 0,5%



Alagoas: - 1,2%

Tendência de crescimento também foi observada em março em relação a 2024. Neste recorte, a variação no Ceará foi a 2º maior do Brasil, com 14,7%, abaixo apenas da do Rio de Janeiro (17%).

O secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, explica que esse resultado se deve as ações realizadas em prol do setor, “como a promoção do Ceará em feiras de turismo, aumento de voos, diálogo com o trade turístico e com os municípios, assim como o fortalecimento dos destinos”.

“Certamente 2025 será de ainda mais resultados e a expectativa é de uma projeção ainda maior. Portanto, seguimos trabalhando”, destaca.

Agora, considerando o comparativo com o mês anterior, o Estado voltou a crescer após apresentar estabilidade em fevereiro. Veja o seu desempenho nos primeiros três meses do ano:

Janeiro: 1,4%



Fevereiro: 0,1%



Março: 1,6%

Sobre a receita nominal, foi constatada uma alta de 3,9% na comparação mensal e de 13% no trimestre ante igual período do ano anterior.

Setor de serviços cresce 5% no trimestre

Outro ponto investigado pela pesquisa é o volume de serviços, que aumentou 5% no Ceará no 1º trimestre deste ano. Com isso, o índice do setor foi 2,6 p.p. maior que o registrado nacionalmente (2,4%).

Confira a variação trimestral do setor de serviços de cada estado:

Rio Grande do Norte: 7,5%



Sergipe: 7%



Distrito Federal: 6,5%



Tocantins: 6,3%



Paraíba: 5,5%



Ceará: 5%



Santa Catarina: 4,8%



Goiás: 4,6%



Alagoas: 3,7%



São Paulo: 3,5%



Amapá: 3,4%



Rio de Janeiro: 3,2%



Maranhão: 3%



Bahia: 2,4%



Paraná: 1,2%



Espírito Santo: 1,1%



Mato Grosso do Sul: 1%



Minas Gerais: 0,9%



Amazonas: 0,7%



Rondônia: - 0,1%



Pará: - 0,2%



Piauí: - 0,3%



Pernambuco: - 0,4%



Mato Grosso: - 1,1%



Acre: - 4,4%



Roraima: - 5,2%



Rio Grande do Sul: - 11%

A taxa positiva no período também foi acompanhada pelas atividades de divulgação, com crescimento em todas as pesquisadas:

Outros serviços: 15,4%



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 5,7%



Serviços de informação e comunicação: 4,3%



Serviços prestados às famílias: 3,7%



Serviços profissionais, administrativos e complementares: 2,9%



Já, no que concerne ao índice de receita nominal, foi constatada alta de 10,4%.

Considerando outros recortes temporais, o desempenho do setor, no mês no comparativo com março de 2024, cresceu 6%. Enquanto em relação a fevereiro se manteve estável (0%).

Cenário nacional

O volume de serviços do Brasil variou 0,3% em março, após crescer 0,9% em fevereiro, acumulando ganho de 1,2% nestes dois meses seguidos de resultados positivos.

Assim, o setor opera 0,5% abaixo do ponto mais alto de sua série, alcançado em outubro de 2024. O que, segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, significa que o segmento vem se mantendo “em um patamar elevado”.

“As flutuações do setor de serviços são naturais e os resultados negativos recentes, como o de novembro de 2024 e o de janeiro de 2025, não podem ser vistos como momentos de inflexão ou de reversão de trajetória”, explica.

No mês, houve predomínio de taxas positivas tanto em termos setoriais quanto na ótica regional, visto que três das cinco atividades e 14 das 27 unidades da federação (UFs) investigadas mostraram expansão frente a fevereiro.

Setorialmente, o destaque ficou por conta da expansão vinda dos transportes (1,7%), que registrou o segundo resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2,2%.

Os demais avanços ficaram com os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,6%) e os prestados às famílias (1,5%).

Por outro lado, informação e comunicação (-0,2%) apontou a única taxa negativa, e os outros serviços (0%) ficaram estáveis.

Entre os locais com taxas positivas nesse mês, os destaques foram o Acre (4,3%), Mato Grosso do Sul (3,3%).

Já Mato Grosso (-9,2%) e Rondônia (-6,6%) registraram as maiores retrações, seguidos por Amapá (-3,4%), Amazonas (-2,8%) e Pernambuco (-2,7%).

Por sua vez, na comparação com março de 2024, o volume do setor de serviços cresceu 1,9%, décimo segundo resultado positivo seguido. O avanço deste mês foi acompanhado por quatro das cinco atividades de divulgação e 22 das 27 UFs.

No índice de atividades turísticas, o Brasil, em março, também registrou um resultado próximo da estabilidade, com uma retração de 0,2%.

Com isso, o segmento se encontra 9,2% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 3,9% abaixo do ápice da sua série histórica, alcançado em dezembro de 2024.

Apenas 3 dos 17 locais pesquisados acompanharam este movimento de decréscimo verificado na atividade turística nacional: Espírito Santo (-7,6%), Paraná (-2,8%) e Rio Grande do Sul (-2,2%).

Em sentido oposto, Bahia (11,4%) liderou o crescimento do turismo, seguido por Rio Grande do Norte (6,9%) e Alagoas (5,7%).

Entretanto, no comparativo março do ano passado, a atividade turísticas no Brasil cresceu 5,8%, décimo resultado positivo seguido.



