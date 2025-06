Voo inaugural da Latam na rota Juazeiro do Norte a Fortaleza tem 95% de ocupação, diz governador

Foto: Samuel Setubal O voo inaugurou com uma ocupação de 95%

Após três meses sem ligação aérea com Fortaleza, Juazeiro do Norte estreia nesta segunda-feira, 23, o voo diário da Latam entre o Cariri e a Capital.

O voo inaugural tem 95% de ocupação, segundo informou o governador Elmano de Freitas (PT). A Latam estendeu a venda de passagens até maio de 2026. Inicialmente, a previsão era que a rota fosse operada até outubro deste ano.

O trajeto será ofertado em horário diurno no Airbus A320, com capacidade para 184 passageiros. A partida do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes será às 12h10min, com chegada ao Aeroporto Internacional Pinto Martins às 13h05min. Na volta, os voos devem partir às 14h10min de Fortaleza, com chegada às 15h05 em Juazeiro do Norte.

"A rota Fortaleza-Juazeiro do Norte da Latam contribuirá para o desenvolvimento econômico e turístico da região, além de ampliar o acesso aéreo a um dos principais polos religiosos e culturais do país", afirmou o governador em nota divulgada nas redes sociais.

A Latam vai receber inventivos do Governo do Estado para manter a rota. De acordo com o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, serão pagos de R$ 35 reais por assento em cada voo. A previsão é desembolso mensal na casa dos R$ 380 mil.

O preço das passagens do voo inaugural gira em torno de R$ 1,8 mil por trecho. Em agosto, após o período de alta estação, é possível encontrar passagens abaixo de R$ 500.

O novo voo da Latam conecta o Cariri a 10 destinos no Brasil a partir do aeroporto de Fortaleza: Natal, Recife, Salvador, Teresina, São Luís, Manaus, Belém, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Por meio da rota, também será possível fazer conexão para Miami, nos Estados Unidos.

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, também celebrou o voo inaugural e destacou a importância da conectividade para impulsionar toda a cadeia produtiva do turismo. “O fortalecimento da conectividade aérea é essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico, o turismo e a geração de empregos no Ceará. Essa nova rota entre Fortaleza e Juazeiro do Norte não apenas aproxima ainda mais a capital do Cariri, como também potencializa toda a cadeia produtiva do turismo, dos negócios e da cultura na região. Seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais as conexões do nosso estado, tanto no mercado nacional quanto internacional, sob a liderança do nosso governador Elmano de Freitas”, afirmou.



A chegada desse novo voo reforça o compromisso do Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), em trabalhar de forma estratégica pela ampliação das conexões aéreas, tanto regionais quanto nacionais e internacionais, visando fortalecer a economia, gerar empregos e consolidar o estado como um dos principais destinos turísticos do país.



Ao final do evento, Bismarck reforçou o papel da nova rota para a interiorização do turismo: “Essa rota cumpre uma função importantíssima de interiorizar o turismo, levando oportunidades para além da capital e conectando diferentes regiões com vocações complementares. Juazeiro do Norte é uma porta de entrada para todo o sul do Ceará, e essa frequência direta facilita o acesso de visitantes, investidores e fomenta novas possibilidades para o Cariri”, concluiu o secretário.



