Ceará registra a abertura de 166,9 mil empresas em 12 meses

Foto: THAÍS MESQUITA FORTALEZA, CE, BRASIL, 09.11.2022: O setor de serviços liderou no número de empreendimentos abertos (Foto: Thais Mesquita/OPOVO)

No acumulado de 12 meses, de junho de 2024 a junho de 2025, o Ceará registrou a abertura de 166.942 novas empresas. O crescimento, segundo o presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), Eduardo Jereissati, ocorreu a partir de ações que visavam modernizar e desburocratizar os processos.

“Vamos continuar trabalhando para garantir que o Ceará continue sendo um dos destinos mais promissores”, destacou Eduardo.

Ao todo foram englobados os três setores: serviços, cuja quantidade de empreendimentos (101.387) representou mais de 60% dos abertos, comércio, com 47.613, e pela indústria, com 17.942.

Outro ponto ressaltado por ele, foi a “redução no tempo de constituição de empresas”, que passou de quase três horas para 38 minutos, a partir de janeiro de 2025.

A mudança, para o gestor, faz parte do compromisso de “tornar o Ceará um estado cada vez mais atrativo para o empreendedorismo e para os investidores”, e pôde acontecer devido ao foco na digitalização dos serviços.

Os exemplos citados foram o lançamento de novos canais digitais, que permitiu que processo presenciais fossem realizados de forma online, e o uso do Pix para o pagamento dos Documentos de Arrecadação Estadual (DAEs) diretamente pelo portal.

Além disso, houve um aumento no número de municípios integrados ao programa que simplifica a formalização dos negócios, Empresa Mais Simples, que passou de 17 para 37 em apenas um ano.



Segurança

Em maio, a Jucec implementou no portal de serviços a autenticação de dois fatores (2FA) para as assinaturas eletrônicas realizadas por meio do gov.br nos processos de registro empresarial. A medida visa reforçar a segurança jurídica dos atos registrados digitalmente