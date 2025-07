Visto americano terá taxa extra de R$ 1,4 mil; entenda como funciona

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O visto para não imigrante, citado na lei, engloba, por exemplo: turistas, estudantes, jornalistas, Au pairs, diplomatas e seus familiares, e pessoas que fazem tratamento médico nos EUA e seus familiares

O governo dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que prevê a cobrança de uma taxa extra no valor de US$ 250 (o equivalente a R$ 1.390 na cotação atual) para a emissão de visto para estrangeiros que quiserem entrar no País.

A nova regra está entre as medidas aprovadas dentro do megaprojeto fiscal de Donald Trump apelidado de One Big Beautiful Bill (algo como "Um grande e belo projeto").

Além disso, o valor inicial será o estabelecido pela legislação ou "a quantidade que o Secretário de Segurança Nacional estabeleça", e deverão ser feitos reajustes anuais com base na inflação.

A Visa Integrity Fee, como foi chamada a taxa extra, será cobrada quando o visto for emitido, se somando às taxas já existentes.

O visto para não imigrante, citado na lei, engloba, por exemplo: turistas, estudantes, jornalistas, Au pairs, diplomatas e seus familiares, e pessoas que fazem tratamento médico nos EUA e seus familiares.

Atualmente, os interessados em emitir um visto de não-imigrante para turismo, por exemplo, já tem que desembolsar US$ 185 (o equivalente à cerca de R$ 1.029).

Ou seja, quem tiver o processo do visto aprovado pagará US$ 435 (mais de R$ 2,4 mil) quando a nova tarifa entrar em vigor.

O governo americano não informou quando a cobrança da nova taxa entrará em vigor, mas o próximo ano fiscal americano tem início em outubro.

Ao contrário da taxa já existente, obrigatória para a marcação da entrevista do visto, a nova taxa só é cobrada caso o estrangeiro tenha o visto aprovado.

O projeto fiscal One Big Beautiful Bill chegou a ser visto como um dos principais triunfos políticos do mandato de Trump, mas deve aumentar o déficit fiscal do país em cerca em US$ 3 trilhões e quase US$ 4 trilhões a dívida do governo federal nos próximos dez anos.

No entanto, a lei estabelece que possam ser concedidos reembolsos em casos específicos, como:

Emergências médicas ou assistência ao governo dos EUA

Quem tenha cumprido todas as condições do visto de não imigrante após a entrada no país, incluindo não aceitar emprego não autorizado

Quem não buscou estender sua estadia nos EUA durante a validade do visto e partiu do país em até 5 dias após o último dia do período legal

Quem, durante a validade do visto, conseguiu uma extensão do status de não imigrante ou se tornou um residente permanente legal

Quais os principais tipos de visto americano?

Existem diversos tipos de vistos para brasileiros nos Estados Unidos, confira abaixo:

Visto B1/B2 - negócios e turismo

Esse é o visto mais comum e permite ao titular entrar e sair dos Estados Unidos no período de validade do documento, que é de 10 anos.

A quem viaja a negócios com o visto B1, não é permitido receber dinheiro por seus serviços ou colocar em risco o trabalho do cidadão americano.

A quem deseja uma oportunidade de estudar na América do Norte, essa categoria de visto só permite cursos de curta duração, além de estudos informais e recreativos.

Visto F1/J1 - estudos e intercâmbio

O visto F1 é direcionado a estudantes que foram admitidos em alguma instituição americana de ensino que seja aprovada pelo Serviço de Imigração. Já o J1, engloba programas de intercâmbio e de treinamentos.

Visto C1 - Trânsito

O Consulado Americano permite tal visto para viajantes cujo voo faz escala nos Estados Unidos.

Outros tipos de visto americano

E1 – Visto de comerciante

E2 – Visto de Investidor

EB5 – Investimentos para imigrantes

F1 – Visto de estudante

H1B – Trabalho para profissionais formados

K1 – Visto de noiva/noivo

J1 – Visto de intercâmbio

O1 – Visto para trabalho com habilidades extraordinárias

L1 – Visto para trabalho em multinacionais

R1 – Visto religioso

P1 – Visto para atletas e artistas

Visto americano: documentação necessária



Para comprovar o vínculo com o Brasil e tirar o visto dos EUA, os documentos apresentados devem ser:

Extratos bancários dos últimos 3 meses

Contracheque dos últimos 3 meses

Imposto de renda

Imóvel em seu nome

Empresa (CNPJ)

Faculdade em curso

Trabalho registrado

Veículo (documentos de porte)

Certidão de casamento

Certidão de filhos (caso fiquem no Brasil enquanto viajam)

