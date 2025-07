Tarifas de Trump são uma afronta à soberania

Foto: Isac Nóbrega/PR O então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma entrevista coletiva na Casa Branca, em Washington (EUA), em 2019

A ameaça dos EUA de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto é um golpe direto à economia, à soberania nacional, mas também é uma tentativa desarrazoada - mais uma - de impor uma nova ordem mundial a partir de interesses próprios do presidente americano, Donald Trump.

Tal como vem fazendo com o Canadá, desde fevereiro, quando ameaçou "anexar o território vizinho", e a vários outros países parceiros, a sanção aplicada ao Brasil - que saiu do piso para uma das mais altas tarifas - é baseada muito mais em razões políticas, do que econômicas.

Os próprios argumentos apresentados na carta ao Brasil - a defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado; o questionamento sobre a regulamentação das bigs techs (que é uma discussão mundial e não apenas brasileira); a "violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos"; e uma "relação comercial injusta" que sequer é amparada nos números do fluxo comercial entre os dois países - são uma prova disso.

É óbvio que não dá para dobrar a aposta em tarifas e Lula sabe disso. O custo da incerteza comercial que já começa a afetar as operações nos portos, inclusive no Ceará, como mostrou O POVO na última semana, é alto. E ainda assim é apenas um vislumbre do efeito devastador que uma tarifa de 50% pode ter nas empresas, nos empregos, na inflação.

Por isso, é importante dar os nomes que as coisas realmente têm: golpe, ao Brasil e à ordem econômica global. Não só da parte de Trump, mas também de quem o instiga e atenta contra a economia do próprio país em prol de interesses pessoais.

É preciso buscar todos os meios legais e diplomáticos cabíveis para trazer as relações comerciais de volta ao campo econômico, que é onde devem se dar. Uma tarefa que não é só do Brasil, mas das demais nações, sob pena de transformar as negociações entre os países em um "puxadinho", "uma terra sem lei", do mundo que Trump quer criar para si.