Elmano quer fim das obras do VLT Castelão antes da Copa do Mundo Feminina

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO GOVERNADOR assinou ordem de serviço para a obra estimada em 24 meses

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), quer a finalização das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da nova linha Aeroporto-Castelão antes da Copa do Mundo Feminina, que terá Fortaleza como uma das sedes entre junho e julho de 2027.

A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira, 24 de julho, e a previsão é de concluir em até 24 meses (dois anos). Este trecho expande uma rota que já está em construção, e que vai da estação Expedicionários até o terminal internacional Pinto Martins.

“Nós temos que terminar antes, porque nós temos a Copa do Mundo. E quero me comprometer com as empresas: vocês podem avançar, que não faltará recurso para pagar as medições que os senhores realizarem, para essa obra concluir o mais rápido que nós pudermos.”

O investimento aproximado é R$ 181 milhões, com geração de 350 empregos diretos. A nova linha compreende um trecho de 5,1 km, cerca de 12 minutos, e estima a inclusão de duas novas estações: a do Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) e a chamada Castelão.

Além disso, o vencedor da licitação é o consórcio formado pelas empresas Vipetro Construções e Montagens Industriais, Construtora Gaspar e MPE Engenharia e Serviços. Vale lembrar que a obra é esperada desde a Copa do Mundo de 2014.

Outro ponto é que a extensão da linha será 2,7 km em elevado e 2,4 km em nível.

O secretário da Infraestrutura, Hélio Winston, ressaltou a importância de se ter um alcance crescente da malha metroviária do Estado. “Vamos chegar aos 100 km de malha metroviária com as novas obras, sendo a maior do Nordeste. Isso quem ganha é a população.”

Por outro lado, o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro relembrou que a iniciativa de se criar esta linha foi peça chave na escolha de Fortaleza como cidade-sede para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

“Nós tivemos o privilégio de anunciar essa licitação e isso foi fundamental para que fôssemos escolhidos. Apenas o Maracanã, no Rio de Janeiro, e a Arena Itaquera, em São Paulo, também possuem essa opção de mobilidade”, disse.

Impacto do VLT em Fortaleza

Com capacidade de 360 passageiros por VLT, as duas novas estações estarão diretamente ligadas a sete bairros de Fortaleza, além de englobar indiretamente outros 37 bairros da cidade e outros municípios da Região Metropolitana como Caucaia, Maracanaú e Pacatuba. A expectativa é de atender 35 mil pessoas por dia.

Isso porque também será conectada à estação Expedicionários, permitindo a integração com bairros como Parangaba, Montese, Aldeota, Papicu e Mucuripe.

O trecho que parte da Expedicionários até o Aeroporto, de 2,4 km, está com 67% de execução, com obras atualmente em frente ao terminal internacional Pinto Martins, no sentido Montese.

