Venda de lotes movimenta mais de R$ 676 mi no mercado cearense no 1º semestre

O mercado imobiliário cearense de lotes atingiu a marca de R$ 676,3 milhões em valor geral de vendas (VGV) no primeiro semestre de 2025. O montante foi 88% maior do que os R$ 359,4 milhões observados em igual período de 2024.

Os dados foram apresentados no relatório realizado pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RM) se destacou no cenário e registrou R$ 574,7 milhões em VGV. Ou seja, representando cerca de 85% do valor total comercializado.

Para o presidente do sindicato, Patriolino Dias de Sousa, esses números demonstram a importância do setor de construção civil “como propulsor do desenvolvimento urbano e da economia local”.

“O crescimento de 88% no VGV de loteamentos revela um movimento consistente na Região Metropolitana. Acredito que as pessoas estão em busca de mais qualidade de vida”, avalia Patriolino.

Em relação às unidades de lotes vendidas, no semestre, foram 3.629. Na comparação com 2024, a quantidade foi 66% maior. O crescimento no setor ocorreu tanto em Fortaleza quanto na sua RM, sendo de 150% e 62%, respectivamente.

Entretanto, quando considerados os lançamentos, foi observada uma diminuição de 24% no montante, passando de 2.303 lotes nos primeiros seis meses do ano passado, para 1.749 lotes em 2025, e de 47% no VGV, que desceu para R$ 287,6 milhões.

Movimentação econômica dos imóveis lançados caiu 24% no 1º semestre de 2025

Em movimento contrário, o VGV dos imóveis residenciais lançados no Estado apresentou uma queda de 24% em 2025 na comparação anual. O montante no período chegou a R$ 2,3 bilhões.

Fortaleza foi o município mais aquecido entre os cinco com dados levantados e registrou a marca de R$ 1,96 bilhão em movimentação econômica. Entretanto, considerando a comparação semestral, houve uma queda de 7% no montante, que antes era de R$ 2,1 bilhões.

Já na Região Metropolitana a quantia arrecadada foi de R$ 369,4 milhões. Valor 62% mais baixo do que o observado no acumulado dos primeiros seis meses de 2024. As outras localidades avaliadas são Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Maracanaú.

Houve também queda no número de empreendimentos lançado, que chegou a 39 no semestre, sendo 19 em Fortaleza e 20 na RM.

Considerando os imóveis vendidos, foi observada uma alta de 3% no VGV acompanhada apenas pela Capital. Nela, a soma do semestre passou de R$ 2,39 bilhões para R$ 2,71 bilhões, com um aumento de 14%. Enquanto na RM, houve queda de 20%.

Veja o preço médio do metro quadrado nos bairros de Fortaleza em junho de 2025

Meireles: R$ 18.585



Praia de Iracema: R$ 17.481



Mucuripe: R$ 17.343



Aldeota: R$ 15.194



Fátima: R$ 15.032



Dionísio Torres: R$ 13.677



Centro: R$ 13.392



Cocó: R$ 12.578



Edson Queiroz: R$ 12.332



Jóquei Clube: R$ 12.100



