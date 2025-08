Ceará tem entrega de 32 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Horizonte

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO EMPREENDIMENTO foi o primeiro viabilizado pelo Fundo de Arrendamento Residencial

Depois de oito anos morando de aluguel com a mãe, a cearense Maria Isabel de Souza, 54 anos, recebeu a sua casa própria nesta sexta-feira, 1º, em Horizonte, município da Região Metropolitana de Fortaleza.

"Pedi muito a Deus que me desse a casa para mim [...] Fico muito feliz da minha família vir morar comigo. Vai ser eu, meu neto e a minha mãe. Antes eu pagava R$ 250 para continuar tento um teto."

Ela é uma dos 128 moradores que receberam 32 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Casa (MCMV), programa do Governo Federal.

O empreendimento é o primeiro viabilizado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e foi intitulado como "Residencial João Severo". Também é o primeiro a disponibilizar uma praça de leitura, que será compartilhada.

Já o investimento pelo FAR é de R$ 4 milhões. Na nova configuração do programa, esse espaço será replicado nos desenhos das construções.

Desde a retomada do MCMV, em 2023, o Governo Federal injetou R$ 2,4 bilhões em 19,7 mil moradias no Estado. Em Horizonte, já foram 50 unidades habitacionais, com R$ 6,7 milhões investidos.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ressaltou a iniciativa durante o evento de entrega. "Saber a alegria que nós temos aqui hoje das pessoas não mais precisarem pagar aluguel ou sair de uma casa mais humilde e morar numa casa com maior dignidade."

Além disso, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB), anunciou que a cidade foi contemplada com mais 200 unidades. "E nós vamos construir mais 70 aqui no bairro Catolé para a família que não foi beneficiada nesse momento."

Outra pessoa que conseguiu sua casa própria foi Natália Fernandes, de 34. Viúva há cerca de dois anos e com duas filhas, todo mês precisava desembolsar R$ 400 para pagar o aluguel em Horizonte, onde sempre morou.

"A pessoa tem aluguel, com filho, sem o pai presente. É um sufoco todo mês, pagando aluguel, energia, gás. Sai um peso das costas da gente com o aluguel, porque ele come no prato com a gente. Pode até não ter a comida, mas tem que ter o aluguel. A gente tem que se virar como pode porque o dono da casa não entende."

O processo, desde que se inscreveu para receber a unidade habitacional, durou três anos e foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

No Brasil, foram mais de 1,8 mil moradias

Em entrega simultânea, mais de 7,5 mil pessoas receberam as chaves da casa própria. Ao todo, foram 1.876 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Casa (MCMV), em seis cidades de diferentes regiões do País: Pojuca e Paulo Afonso (BA), Horizonte (CE), Açailândia (MA), Teresina (PI) e Chapada de Areia (TO).

Na Bahia, foram contemplados mais de 3,4 mil moradores. Na cidade de Pojuca, os residenciais Everaldino Guimarães, com 376 unidades, e Prof. João Assis, com 292 casas, foram viabilizados pelo FAR.

Dentro do conjunto de obras retomadas pelo Ministério das Cidades, o primeiro empreendimento contabiliza o investimento total de R$ 30 milhões; e o segundo, R$ 22,4 milhões. Também houve entrega em Paulo Afonso, que vai beneficiar 800 pessoas: o Residencial Francisco Chagas de Carvalho.

Por outro lado, mais de 2,9 mil moradores de Açailândia, no Maranhão, conseguiram uma moradia. Os Residenciais Jardim Aulidia 4 e 5 concentram o maior número de unidades: 744 casas viabilizadas pelo FAR, com aporte de cerca de R$ 76 milhões.

Além disso, no Piauí, são mais de 500 pessoas beneficiadas. Em Teresina, o Loteamento Diuza Gonçalves, com 132 unidades habitacionais, foi viabilizado por meio da modalidade Entidades/FDS, com investimento total de R$ 24,8 milhões.

Por fim, em Tocantins, os residenciais Nova Esperança II e III, em Chapada de Areia, somam 100 unidades habitacionais pelo Entidades/FDS, voltadas a 400 pessoas enquadradas na faixa 1 do programa, ou seja, famílias com renda mensal de até R$ 2.850.

