Ceará quer fortalecer temporada de cruzeiros no Nordeste a partir de 2026

O Ceará busca fortalecer a temporada de cruzeiros no Nordeste a partir de 2026/2027, conforme o secretário de Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), afirmou ao O POVO.

Para isso, foram realizadas reuniões com o Consórcio Nordeste, além da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) e a companhia MSC Cruzeiros. Haverá ainda uma com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“Fiz uma proposta para o Consórcio Nordeste de nós buscarmos algum tipo de incentivo para que esses cruzeiros permaneçam na costa do Nordeste durante um período, porque a maior parte deles fica no Sudeste, sendo o Nordeste apenas um ponto de passagem.”

Um dos pontos debatidos é a melhoria da legislação, para ter um olhar diferenciado com este tipo de transporte, assim como uma maior promoção.

“Também é preciso que os portos tenham algum tipo de benefício para a ancoragem desses navios. Porque hoje eles acabam tratando o navio de cruzeiro da mesma forma que o navio de carga. Então, tem que haver um tratamento diferenciado.”

No entanto, destacou que as negociações para esta temporada já estão definidas e haverá uma redução de 25% em todo o Brasil, por entraves burocráticos. Mas a ideia é retomar o movimento a partir de 2026.

“Temos que trabalhar em várias frentes para poder desburocratizar o processo de cruzeiros e garantir que a temporada de 26 seja maior do que outras anteriormente”, reforça.

