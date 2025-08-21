Taxa de juros e gastos públicos impulsionam pessimismo sobre a economia do Ceará

Foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil Os dados se referem ao bimestre de julho e agosto

Impulsionada principalmente pela taxa de juros e os gastos públicos, as percepções gerais sobre a economia cearense, no bimestre entre julho e agosto, caíram 7,5% em relação ao bimestre anterior (maio e junho), chegando a 79,1 pontos. O resultado representa uma alta na perspectiva pessimista.

Os dados fazem parte do Índice Expectativas Econômicas (IEE), pesquisa promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) em parceria com o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE). Esta é 68ª edição do IEE.

A análise é realizada a partir da opinião de 93 economistas que avaliaram numa escala de 0 a 200 o setor, considerando que pontuações abaixo de 100 são pessimistas e acima são otimistas.

Conforme a pesquisa, sete dos nove segmentos econômicos analisados do Estado apresentaram cenários negativos:

Gastos públicos: 43,3 pontos

Taxa de juros: 59,3 pontos

Taxa de inflação: 69,3 pontos

Cenário internacional: 74 pontos

Salários reais: 77,3 ponto

Taxa de câmbio: 78 pontos

Nível de emprego: 96 pontos

Já os que têm gerado mais otimismo são a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com 113, 3 pontos, e a oferta de crédito, com 101,3 pontos.

Sobre os resultados, os economistas reforçam que as expectativas divulgadas "movem os agentes econômicos" e impactam no comportamento das diversas variáveis do setor, como o consumo e o investimento, por exemplo.

Estudo também traz informações sobre as perspectivas atuais e futuras

Outra informação apontada no estudo são as perspectivas atuais e futuras para a economia do Ceará. Segundo o anunciado, em ambas os resultados esperados registraram evolução no pessimismo de 6,6% e 11%, com 74,1 e 84,1 pontos, respectivamente.

Em relação aos segmentos, a tendência negativa também persiste, estando presente em oito de nove no cenário atual e sete de nove no futuro.

Assim, para o conselheiro da Corecon-Ce, Ricardo Eleuterio, a 68ª pesquisa do IEE demonstra que os desafios da macroeconomia do Estado "são significativos".

Dados da pesquisa IEE

Índice de expectativas

para economia

(Em pontos e variação no bimestre)

Expectativa geral: 79,1 (-7,5%)

Expectativa atual: 74,1 (-6,6%)

Expectativa de futuro: 84,1 (-11%)

Índices gerais

de expectativas

Evolução do PIB: 113,3 (Otimista)

Oferta de crédito: 101,3 (Otimista)

Nível de emprego: 96 (Pessimista)

Taxa de câmbio: 78 (Pessimista)

Salários reais: 77,3 (Pessimista)

Cenário internacional: 74 (Pessimista)

Taxa de inflação: 69,3 (Pessimista)

Taxa de juros: 59,3 (Pessimista)

Gastos públicos: 43,3 (Pessimista)