ZPE do Ceará chega a marca dos 100 milhões de toneladas ao completar 12 anos

Foto: Gladison Oliveira/Complexo do Pecém/Divulgação Setor 2 da ZPE deve abrigar o Hub de Hidrogênio Verde do Pecém

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará completa 12 anos de operação, em agosto de 2025, ao mesmo tempo que atinge a marca de 100 milhões de toneladas de cargas movimentadas pelas empresas instaladas no equipamento.

Localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a ZPE sinalizava a conquista do marco já em abril, quando chegou a movimentar 95 milhões de toneladas. Os dados são contabilizados desde o início da operação, em agosto de 2016 - sendo a primeira ZPE do Brasil a entrar em atividade.

“Estamos consolidados como um agente estratégico no desenvolvimento do Estado, atuando com protagonismo na transição energética, na disseminação de novas tecnologias e na atração de investimentos que estão, indubitavelmente, moldando o futuro do Brasil”, afirma Fábio Feijó, presidente da ZPE do Ceará.

Comemoração e guia de investimentos

A celebração do aniversário e da marca acontecem, segundo Feijó, ao longo de toda esta semana, com destaque para o lançamento do Guia para Apresentação de Projetos Empresariais ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE).

O documento foi desenvolvido pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (SE/CZPE) e busca “orientar proponentes e interessados na elaboração de projetos empresariais para instalação em Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), conforme as diretrizes legais, especialmente a Resolução CZPE nº 29/2021”.

Marcada para a sexta-feira, 29, a apresentação do guia acontece no chamado “ZPE Day”, que será realizado na sede da Federação das Indústrias do Ceará, em Fortaleza.

“O Guia é um importante instrumento de governança e atratividade para novos negócios exportadores na economia cearense, no âmbito da ZPE Ceará, tornando o processo de entrada nas ZPEs mais claro e acessível, inclusive a pequenas e médias empresas, o que deverá ser um marco na amplitude desta política de desenvolvimento econômico”, explica Samuel Façanha, cientista-chefe de Inovação do Governo do Estado e que colaborou no documento.

Representatividade na economia cearense

Hoje, a ZPE do Ceará abriga a ArcelorMittal Pecém - siderúrgica responsável por quase metade da movimentação da balança comercial cearense a partir da produção de placas de aço -, além da usina de gases industriais e engenharia White Martins e da Phoenix, empresa prestadora de serviço para produtores de aço.

A área de 6.182 hectares com 20 km de perímetro alfandegado e reservado para empreendimentos abriga ainda o projeto de Hub de Hidrogênio Verde do Pecém, que conta com seis empreendimentos já com pré-contrato assinado com o governo cearense para a instalação.

É na ZPE do Ceará que também estão sendo desenvolvidos projetos de uma refinaria de petróleo pela Noxis Energy e o data center da Casa dos Ventos.

Aliada ao Porto do Pecém - a menos de 6 km do terminal -, o equipamento destaca a logística como potencial atrativo de novos investidores, estando a menos de 60 km da capital, Fortaleza, assim como a aproximadamente 56 km do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Serviço - 12 Anos Da ZPE Ceará

QUARTA-FEIRA 27/08:

ZPE Day - Seminário para estudantes

Horário: das 18h às 21h

Local: Fiec - Auditório Waldyr Diogo

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/uMyTcMVHfK

SEXTA-FEIRA 29/07:

1ª Mesa-Redonda das Empresas Administradoras de ZPE do Brasil (evento fechado)

Horário: das 8h30 às 12h

Horário: das 8h30 às 12h Local: Fiec - Sala VIP/Cobertura

Aniversário 12 Anos da Zpe Ceará - Lançamento do “Guia para Apresentação de Projetos Empresariais ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE”

Horário: das 14h às 17h30

Local: Fiec - Auditório Waldyr Diogo



