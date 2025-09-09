Evandro Leitão vê melhora nas contas da Prefeitura

Foto: André Lima Evandro Fez balanço dos primeiros oito meses de gestão

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), apresentou nesta segunda-feira, 8, em evento do Grupo de Líderes Empresariais - Lide Ceará, o balanço geral dos oito primeiros meses de gestão. O mandatário citou a questão fiscal como ponto central da gestão.

"Desde o primeiro momento da nossa gestão, nós estamos tentando equilibrar as finanças. Ainda não conseguimos 100%, mas estamos a passos largos, a gente tem avançado bastante", afirmou o prefeito.

Ele explicou que um dos principais desafios segue sendo melhorar a nota de avaliação de crédito do município junto ao Tesouro Nacional. Em fevereiro, a Prefeitura de Fortaleza foi rebaixada no ranking de Capacidade de Pagamento (Capag) de B para C. O resultado diz respeito ao ano de 2024, na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

A análise pontua de A a D como estão os municípios em relação aos pagamentos. As notas A ou B são para as unidades federativas que são consideradas "bons pagadores", podendo receber condições especiais de financiamentos. Já os que recebem C ou D, são considerados investimentos de risco, sem receber benefícios especiais nos financiamentos.

A cidade de Fortaleza ocupava, anteriormente, nota B no Capag, mas acabou sendo rebaixada na última avaliação em razão do indicador poupança corrente, que sinaliza se o ente federativo está gerando poupança suficiente para absorver um eventual aumento das despesas.

De acordo com a STN, Fortaleza recebeu neste quesito nota C porque a razão entre as despesas correntes e as receitas correntes em Fortaleza está em 96,19%. No relatório anterior, emitido no dia 15 de outubro de 2024, esse percentual era de 94,93%, resultando em uma nota B no indicador.

"A previsão que até o final desse ano a gente consiga fazer um bom caixa para que a partir do próximo ano, já com a mudança de Capag, ou seja, a nossa capacidade de endividamento volte a ser uma capacidade de endividamento B para que a gente possa fazer os investimentos nas mais diversas áreas que Fortaleza necessita", acrescentou Evandro.

Estiveram no evento empresários de diversos ramos da Cidade, além de representantes da prefeitura como: o secretário do desenvolvimento econômico, Antônio José Mota; o secretário da Infraestrutura, André Daher; a secretaria do turismo, Denise Carrá; o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, João Vicente Leitão; o secretário-adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão, José Moaceny Felix; e a secretaria da saúde, Riane Maria Barbosa.

Em coletiva realizada no Hotel Grand Marquise, Evandro frisou o trabalho de equilíbrio das finanças, que tem sido realizado por sua gestão.

Durante o evento, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB), reforçou o compromisso da gestão com as contas, para voltar a ter poder de investimento.

O presidente comentou também sobre a extinção da Taxa do Lixo: "Uma taxa que a gente sempre dizia que era irregular e que a população não poderia pagar".

Para ele, a gestão vem trabalhando no diálogo com setores, para apresentar um plano participativo para a cidade.

Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, elogiou o trabalho que vem sido construído, com diálogo e "sinais positivos". E diz que o grupo busca estreitar as relações com a prefeitura para contribuir com ideias e projetos.

Nota

Ter uma boa nota Capag assegura empréstimos mais baratos com aval da União