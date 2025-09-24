Logo O POVO+
Com avanço do metrô, Governo quer liberar Santos Dumont até o meio de 2026
Com avanço do metrô, Governo quer liberar Santos Dumont até o meio de 2026

Trecho da avenida na altura do Colégio Militar de Fortaleza e a praça ao lado devem ser liberadas ao público. Conforme a Seinfra, obra avança 15 metros por dia no subsolo da avenida Santos Dumont com destino ao Papicu
Trecho da avenida Santos Dumont com Tibúrcio Cavalcante perto do Colégio Militar deve ser totalmente liberado em meados de 2026 (Foto: Samuel Setubal)
Trecho da avenida Santos Dumont com Tibúrcio Cavalcante perto do Colégio Militar deve ser totalmente liberado em meados de 2026

A área de superfície da Estação Colégio Militar, da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, deve ser liberada até julho de 2026. Isso deve permitir a volta da circulação de veículos na avenida Santos Dumont e de pessoas na praça ao lado.

A informação foi confirmada pelo secretário da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão, que afirma que a obra avança 15 metros por dia no subsolo abaixo da Santos Dumont em direção à Estação Nunes Valente.

Conforme Hélio, que participou de reunião com empresários do comércio, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, a previsão de entrega total da Linha Leste é o último trimestre de 2028. Atualmente, a Estação Colégio Militar está com 70% das obras físicas concluídas, a Nunes Valente com 54,8% concluídas e a Papicu com 28,62%.

Ainda em relação ao trânsito de veículos na superfície, uma das faixas da avenida Santos Dumont foi liberada na altura da Rua Nunes Valente.

Sobre a questão da liberação de trechos interditados na superfície, Hélio destacou o ponto como uma prioridade, criticou o longo período de interdição da Santos Dumont, uma das vias mais importantes da Cidade.

Segundo ele, isso motivou a mudança de estratégia de construção das estações subterrâneas, que, até então, eram construídas primeiro dos pavimentos inferiores em direção à superfície.

Hélio afirma que determinou que fossem adiantados os trabalhos na superfície da Estação Nunes Valente para que a via seja liberada mais brevemente. Já na Estação Papicu, a lógica foi revista e os trabalhos iniciaram do pavimento mais à superfície em direção ao subsolo.

Revelação feita pelo secretário é da intenção de construir três novas estações para a Linha Leste, entre o Centro e a Aldeota. A decisão depende de avaliação do governador Elmano de Freitas (PT), já que depende da obtenção de novos recursos, pois cada estação subterrânea a 30 metros de profundidade custa R$ 400 milhões.

As pretensas estações seriam a Sé, Praça Luiza Távora e Leonardo Mota (perto do Shopping Del Paseo). Por enquanto, a Seinfra não trata de expansão da linha até o fórum Clóvis Bevilaqua.

A transparência na gestão da obra foi um dos pontos mais enfatizados pelo titular da Seinfra em sua apresentação sobre a Linha Leste. Segundo ele, a demora na entrega do projeto, que se arrastou entre atrasos e paralisações entre 2013 e 2018, gerou "descrédito" entre a população, mas que o projeto tem andado de forma acelerada.

"Hoje, qualquer cidadão pode entrar no site da Seinfra e saber como a obra está diariamente. Portanto, é um esforço muito grande para entregar para a população até 2028 essa grande obra".

E enfatiza: "Eu quero aqui deixar claro para a população de que a obra não parou, pelo contrário, estamos avançando, basta ver que liberamos uma faixa da Santos Dumont (na altura da Nunes Valente) que há anos estava com trânsito interrompido".

O projeto de construção da Linha Leste está orçado em R$ 2,1 bilhões, sendo R$ 1 bilhão repassado via Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 1 bilhão via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o restante via contrapartida do Governo do Estado, incluindo despesas com desapropriações.

Após concluída, a Linha Leste terá 7,3 km de extensão, totalmente subterrânea, o que a tornará a maior trecho metroviário do tipo do Nordeste, além de ampliar o tamanho do sistema metroferroviário do Ceará para 100 km de extensão, também o maior da Região.

Em relação à situação das tuneladoras, a Seinfra confirma que um dos equipamentos segue perfurando com destino à Estação Nunes Valente. A outra terminou a manutenção, mas um problema técnico surgiu antes de reiniciar a perfuração. O Governo notificou a empresa, que não repassará prejuízo financeiro ou de cronograma ao Estado.

Prejuízo

Segundo a Seinfra, o Governo notificou a empresa sobre o problema com os tatuzões, que não repassará prejuízo financeiro ou de cronograma ao Estado

