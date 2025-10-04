Investimentos públicos do Ceará somam R$ 2,8 bilhões em 2025

Foto: FÁBIO LIMA ￼TITULAR da Sefaz destaca bom desempenho do Estado no ano

O Governo do Ceará ampliou os investimentos públicos no último bimestre e chegou ao maior valor aplicado em dois meses no ano. Entre julho e agosto, os cofres públicos bancaram R$ 752,76 milhões em áreas estratégicas, segundo demonstra o Balanço Orçamentário do período.

"O Estado do Ceará tem feito aportes relevantes. Até o quadrimestre foram R$ 2,3 bilhões em investimento, e quando olhamos até o dia de hoje, está chegando próximo a R$ 2,8 bilhões", afirma o secretário estadual Fabrízio Gomes (Fazenda).

Dados já divulgados pelo governo cearense indicam montantes de valores crescentes ao longo do ano, calculados a cada bimestre. Confira os valores arredondados investidos pelo Ceará em 2025:

Jan/fev: 229,38 milhões



Mar/abr: 593,74 milhões



maio/jun: 599,42 milhões



Jul/ago: 752,76 milhões

"Isso é decorrente dessa política fiscal sustentável e equilibrada que o Ceará tem, tanto que conseguiu a nota Capag A+. Isso nos permite espaço fiscal para amortização", acrescenta o secretário.

Ele comenta sobre uma "amortização orçamentária recente", na qual renegociou uma "uma dívida cara e de curto prazo por uma barata e de longo prazo". O resultado, destacou ao O POVO, foi uma economia de R$ 900 milhões para o Estado.

Equilíbrio

Fabrízio Gomes ainda destaca a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida do Estado, que está medida em 26% atualmente. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, este percentual pode chegar a até 200%.

Os dados publicados pela Sefaz para o bimestre entre julho e agosto indicam uma receita total de R$ 16.096.723.542,21, enquanto a receita corrente chega a R$ 11.544.599.402,21. No ano, os valores são superiores e tem o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o maior peso (R$ 8,30 bilhões).

Veja as receitas primárias calculadas até o 4º bimestre de 2025 (R$)

RECEITAS CORRENTES: 26.406.790.290,24



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 11.698.651.925,21



ICMS: 8.306.895.295,49



IPVA: 780.823.792,37



ITCD: 138.248.222,40



IRRF: 1.665.336.032,00



Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 807.348.582,95



Contribuições: 430.833.395,14



Receita Patrimonial: 762.803.783,67



Aplicações Financeiras: 682.699.824,59



Outras Receitas Patrimoniais: 80.103.959,08



Transferências Correntes: 12.103.178.510,56



Cota-Parte do FPE: 7.861.120.656,97



Transferências da LC nº 61/1989: 18.227.763,90



Transferências do FUNDEB: 2.452.805.453,54



Outras Transferências Correntes: 1.771.024.636,15



Demais Receitas Correntes: 1.411.322.675,66



Outras Receitas Financeiras: 181.611.560,07



Receitas Correntes Restantes: 1.229.711.115,59



RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 25.542.478.905,58



RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 2.201.659.282,32



RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES: 70.316.279,19



RECEITAS DE CAPITAL: 5.234.709.475,01



Operações de Crédito: 5.063.425.503,54



Amortização de Empréstimos: 36.438.106,62



Alienação de Bens: 15.912,51



Outras Alienações de Bens: 15.912,51



Transferências de Capital: 134.829.952,34



Convênios: 118.153.823,19



Outras Transferências de Capital: 16.676.129,15

"As receitas, de impostos e taxas, têm crescido porque a política fiscal e econômica do Estado têm crescido e a gente tem obtido crescimento econômico. Então, quando eu tenho crescimento econômico, reflete na arrecadação", explica o titular da Sefaz.

Já as despesas totais do Ceará chegam a R$ 30.371.702.444,58 e as correntes R$ 22.519.153.845,49, no 4º bimestre de 2025. Montantes também elevados quando se observa o aplicado no ano.

Veja as despesas calculadas até o 4º bimestre de 2025

DESPESAS:25.830.10.3384,59



DESPESAS CORRENTES:22.519.15.8845,49



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:13.157.964.80,095



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA:769.888.940,09



OUTRAS DESPESAS CORRENTES:8.591.30.0084.45



Transferências a Municípios: 0



Demais Despesas Correntes: 8.591.30.0084.45



DESPESAS DE CAPITAL:3.310.953.539.10



INVESTIMENTOS: 2.927.73.9993,11



INVERSÕES FINANCEIRAS: 127.448.845,53



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: 1.155.769-700.46



RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0



DESPESAS: 1.874.185.898,73



SUBTOTAL DAS DESPESAS: 27.704.29.2283,32



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO: 2.667.409.161.26



Amortização da Dívida Interna: 2.667.409.161.26



Dívida Mobiliária:0



Dívida Contratual: 2.667.409.161.26



Amortização da Dívida Externa: 0



Divida Mobiliária:0



Divida Contratual:0



TOTAL DAS DESPESAS: 30.371.702.444.58



SUPERÁVIT:3.541.772-82.2,18



TOTAL COM SUPERÁVIT:a33.913.475.36.676

Uso do dinheiro público para eventos como carnaval e réveillon

Mais notícias de Economia