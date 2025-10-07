Secretário da Fazenda do Ceará aposta em redução de tarifas nos próximos meses

Foto: Arquivo Pessoal Fabrizio Gomes apresentou os resultados fiscais do segundo quadrimestre de 2025, em audiência pública, na Assembleia Legislativa.

O diálogo por telefone entre os presidentes Lula e Donald Trump deixou o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes, esperançoso quanto a um desfecho positivo para o tarifaço imposto pelos EUA às exportações brasileiras.

Ontem (segunda, 6 de setembro), Lula conversou com Trump por videoconferência e pediu a retirada de sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras e se dispôs a viajar aos Estados Unidos para um encontro pessoal.

De acordo com Fabrízio Gomes, essa expectativa positiva pode levar a uma "surpresa" nos próximos meses, o que, por sua vez, resultaria em o estado do Ceará não sofrer impacto negativo em sua arrecadação nem nos investimentos públicos que estão sendo realizados até o final do ano.

“Acredito eu que o diálogo entre Trump e Lula vai dar resultado. Pode ser que a gente tenha surpresa com essas tarifas nos próximos meses, e isso vai acabar resultando em não ter impacto na arrecadação do estado, nem nos investimentos públicos que a gente vai fazer até o final do ano", disse Fabrízio Gomes.

Ontem à tarde, o titular da Sefaz-CE apresentou os resultados fiscais do segundo quadrimestre de 2025, em audiência pública, na Assembleia Legislativa. Ele destacou a resiliência econômica do governo estadual mesmo em situação global adversa.

Fabrízio pontuou que o governo do Ceará foi um dos únicos estados que fez realmente um pacote significativo para mitigar os efeitos do tarifaço. “A gente está conseguindo reaquecer a economia", afirmou.

Segundo ele, já existem empresas que estão recebendo seus benefícios e podendo voltar a exportar, como é o caso do segmento de calçados, de pescado, cera de carnaúba e o segmento de autopeças.

“Alguns estados, um ou dois deram crédito de exportação. A gente fez quatro medidas efetivas e além do crédito de exportação, a gente dá subvenção econômica para quem não tem crédito de exportação. A gente reduziu os encargos do fundo de desenvolvimento industrial e a gente também partiu para compra direta. Isso tem permitido a gente manter o nível de exportação, informou.

Questionado pelo presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Alece, deputado Sérgio Aguiar (PSB), sobre possível impacto dessas medidas na arrecadação estadual, Fabrízio respondeu não haver consequências no curto prazo. “Isso ocorreria no médio e longo prazos", apontou. “Mesmo com tantas incertezas e instabilidades, que a gente está vendo aí pelo mundo, existe uma resiliência econômica aqui no Brasil e também aqui no estado do Ceará”, acrescentou o secretário.

Os indicadores e resultados fiscais mostram, segundo Fabrizio, que o estado do Ceará cumpriu 100% de suas metas e limites, mantendo uma Poupança Corrente de 89,9%. De acordo com ele, no comparativo com 2024, houve um crescimento de 8% nas Receitas Correntes e um aumento nas despesas totais empenhadas.

“O estado está equilibrado com sustentabilidade, apresentando um crescimento de receitas, despesas controladas, um endividamento básico, apenas de 26% da receita corrente líquida", pontuou o titular da Sefaz-CE.

Fabrízio destacou ainda o super empréstimo em moeda japonesa feito pelo governo estadual para quitar uma dívida com juros mais altos. “É uma reestruturação da dívida, na verdade, que a gente já negocia desde 2023. Ela saiu agora no começo desse ano. A gente está trocando uma dívida cara e de curto prazo por uma dívida barata e de longo prazo. Isso traz uma economia de R$ 900 milhões para o estado do Ceará”, informou o secretário.

ITCD e Concurso Sefaz

Fabrízio também fez um balanço do mutirão para reduzir a fila de processos do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). Segundo ele, houve uma redução, em dois meses, de mais 2 mil processos. “A gente implementou o novo sistema automatizado que tem evoluído bastante, trazendo mais celeridade ao processo", comentou.

De acordo com ele, em 2023 eram 6 mil processos e hoje está mais ou menos em 1,5 mil. A ideia, informou o secretário, é zerar a fila no começo de 2026.

Sobre o concurso para a Sefaz, que já conta com previsão de recursos, ele disse que "tem bastante gente para se aposentar” na pasta, mas que ainda não há uma previsão com relação ao número de vagas. “A gente ainda está fazendo os estudos para ver a real necessidade, até por conta da reforma tributária, então, em breve a gente consegue quantificar melhor", justificou.



