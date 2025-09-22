Tarifaço: Ceará libera subvenção para duas empresas com exportações aos EUA

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ELMANO confirmou liberação de recursos do Estado em benefício de empresas exportadoras impactadas pelo tarifaço dos EUA

Está confirmado o pagamento de subvenções econômicas com recursos do Tesouro Estadual para duas empresas cearenses impactadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que na próxima semana os créditos devem chegar às empresas.

Elmano não precisou quais seriam essas companhias ou a quais setores elas pertencem, mas cerca de 15 negócios haviam realizado inscrições.

O secretário da Fazenda do Ceará (Sefaz), Fabrízio Gomes, chegou a afirmar à época do anúncio das medidas de apoio, em 21 de agosto, que 300 negócios exportadores com sede no Estado foram avaliados aptos aos benefícios, que envolvem mais três ações.

A medida de liberação de recursos, conforme o governador do Estado, tem por objetivo a continuidade das exportações das empresas aos Estados Unidos, mesmo com o tarifaço, para manter contratos firmados e empregos na cadeia produtiva local.

“Nós terminamos a fase de cadastramento das empresas e teremos dois pagamentos na próxima semana a duas empresas que nós daremos subvenção para manter os seus contratos. Para que elas continuem a fazer suas exportações aos Estados Unidos”, afirma.

Sobre a ação de compra de alimentos das exportadoras pelo governo, segundo Elmano, agora o Estado deve aproveitar o cadastramento feito, que encerrou neste sábado, 20, e entrará em contato com as empresas aptas, que devem abastecer a merenda escolar e o programa Ceará Sem Fome.

“Vamos abrir os processos para aquisição dos produtos”, enfatizou.

Segundo O POVO publicou, foram liberados até agora R$ 20 milhões em subvenções, no dia 10 de setembro, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE).

Fabrízio Gomes, em entrevista à rádio O POVO CBN, contou ainda que, além de subvenção econômica, o Estado pode devolver crédito de exportação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

As medidas do Governo do Ceará foram assinadas no dia 21 de agosto, no Palácio da Abolição, e trazem como obrigatoriedade para quem aderir ao socorro estadual ao tarifaço a manutenção integral dos empregos existentes.

Ao todo foram detalhadas quatro medidas do projeto sancionado em 7 de agosto:

Aquisição de crédito de exportação

Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)

Subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA

Compra direta pelo Estado de produtos alimentícios

Os recursos são do Tesouro Estadual, a depender da capacidade financeira e fiscal do Estado, para manter o equilíbrio.

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas afirmou que Estado deve viabilizar chegada à merenda escolar e programa social de alimentos adquiridos de empresas impactadas pelo tarifaço

Efeito do tarifaço na balança comercial após um mês

No último dia 6 de setembro, o tarifaço completou o primeiro mês de vigência e já foi possível observar seus efeitos nas exportações cearenses.

As vendas do agronegócio para os EUA caíram 61% em agosto. No mesmo período, a de castanha de caju caiu 95,3%, enquanto houve setores, como o de pescados, em que a queda foi de 100%.

Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) no comparativo entre agosto de 2025 com o igual período de 2024.

Leia mais Elmano viajará com Lula aos EUA para abertura de Assembleia Geral da ONU

Ceará decretou situação de emergência por conta do tarifaço

Atualmente, o Estado está com um decreto que implementou situação de emergência em virtude do tarifaço. Na prática, segundo a Casa Civil, a medida permite ao Poder Público utilizar uma rubrica de reserva de contingência para viabilizar a execução das medidas de apoio às empresas impactadas.

Por isso, o governador do Estado enfatiza a importância da efetivação das ações do Ceará em apoio às empresas. “Fizemos isso negociando com cada setor, com cada empresa, portanto garantindo que o Estado possa de maneira muito direta colaborar com as empresas para buscar manter os seus negócios com o mercado americano.”

Também foi instituído o Comitê Estratégico de Monitoramento Econômico, que irá acompanhar as possibilidades que o Estado tem, junto às empresas, para ampliar os negócios.

A premissa das ações apresentadas, durante evento no Palácio da Abolição, é “apoiar a manutenção dos negócios de empresas instaladas no Ceará”.

