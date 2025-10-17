ADVB-CE lança selo técnico e abre inscrições para o Prêmio Top de Vendas 2025

Foto: Guilherme Cordeiro/Divulgação ￼O Top de Vendas contempla dez categorias, sendo cinco dedicadas a profissionais e cinco a empresas

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, regional Ceará (ADVB-CE) abriu as inscrições para o Prêmio Top de Vendas 2025, evento que busca reconhecer práticas e resultados em vendas e marketing no estado.

A cerimônia está prevista para 25 de novembro, em Fortaleza, e os finalistas serão anunciados em 5 de novembro.



A edição 2025 do Prêmio Top de Vendas, promovida pela ADVB-CE, chega ao Ceará pela primeira vez com o objetivo declarado de valorizar profissionais e empresas que apresentam estratégias comerciais, resultados consistentes e iniciativas centradas na experiência do cliente.



Segundo a entidade, a premiação contempla dez categorias, cinco dedicadas a pessoas físicas e cinco a empresas e veículos, e inclui, como benefício adicional, três meses de consultoria oferecidos pela Gomes de Matos Consultoria.



“Para o mercado cearense, o Top de Vendas é uma espécie de chancela de reconhecimento para os profissionais que atuam no setor comercial”, afirmou Wladson Sidney, presidente da ADVB-CE, em entrevista ao O POVO.



Ele ressaltou que o vendedor costuma ser reconhecido por resultados pontuais, metas batidas em um determinado mês, e que o prêmio busca “honrar o legado do vendedor” e dar visibilidade a conquistas que, na rotina, podem se perder.



Estrutura do prêmio e critérios de avaliação



As dez categorias foram desenhadas para abarcar tanto perfis individuais quanto iniciativas corporativas. Entre as premiações para profissionais estão:

Profissional de Vendas B2C (varejo)

Profissional de Vendas B2B (atacado)

Profissional Destaque em Experiência do Cliente

Profissional de Vendas no Digital

Case Top de Vendas



As categorias voltadas a pessoas jurídicas incluem:

Empresa Referência em Experiência do Cliente

Empresa Referência em Processos Comerciais

Empresa Referência em Formação de Equipe

Empresa Referência em Parcerias Comerciais

Veículo Referência em Validação de Profissionais.



Conforme explicou Wladson, os cases inscritos serão avaliados por uma comissão independente com base em critérios que incluem inovação, estratégia, qualidade da execução, engajamento comercial, experiência do cliente e impacto social ou ambiental.

“Além do troféu, os ganhadores recebem consultoria, visibilidade e um diagnóstico que pode contribuir para aperfeiçoar processos”, afirmou.



Primeiro ano no Ceará e expectativas



O Top de Vendas existe desde 1956 em âmbito nacional; a edição 2025 será a primeira realizada no Ceará. Por esse motivo, a ADVB-CE ainda não possui um histórico local que permita comparar volume de inscrições com anos anteriores no estado, disse o presidente.

Wladson destacou, porém, que a iniciativa pretende consolidar-se como uma plataforma de validação, desenvolvimento e conexão — definição que a entidade resume na sigla “VDC”.



“Quanto mais educamos e desenvolvemos o segmento, melhor o segmento se torna”, afirmou, ao relacionar a atuação da ADVB com iniciativas de formação e capacitação. Ele mencionou, ainda, a intenção de evitar que a premiação se transforme em um processo meramente político: “Desenvolvemos dez categorias para honrar as pessoas e as empresas da melhor maneira possível, evitando uma concentração que prejudique a diversidade de reconhecimentos.”



Parceria técnica e impacto prático



A Gomes de Matos Consultoria, parceira do prêmio, aparece como contrapartida técnica importante — segundo a ADVB-CE, a empresa atua há cerca de 30 anos na região Norte e Nordeste e mantém projetos de consultoria em diversas organizações.

A consultoria oferecida aos vencedores, disse Wladson, abrange diagnóstico e acompanhamento inicial com foco em aprimoramento operacional e estratégico.



“Para os vencedores, receber a consultoria da Gomes de Matos é mais do que um bônus — é uma oportunidade real de melhoria”, disse ele, observando que visibilidade e desenvolvimento técnico caminham juntos na proposta do prêmio.



O que muda com a digitalização



Wladson também comentou a presença crescente de práticas digitais nas estratégias de vendas. Entre os desdobramentos apontados estão a necessidade de profissionais com competências em experiência do usuário (UX) e a formação de equipes capazes de operar em ambientes de venda híbridos — presenciais e digitais.



A criação de categorias como “Profissional de Vendas no Digital” e “Profissional Destaque em Experiência do Cliente” reflete essa movimentação, segundo a ADVB-CE.

Calendário e inscrições



A ADVB-CE informou que o prazo para inscrições encerra em 30 de outubro; os finalistas serão divulgados em 5 de novembro e a cerimônia de premiação ocorrerá em 25 de novembro, no Auditório BS Design, em Fortaleza. As inscrições podem ser realizadas pelo site informado pela organização.



Serviço



Prêmio Top de Vendas 2025 — ADVB-CE

Inscrições: até 30 de outubro de 2025 em advbce.com.br/premiotopdevendas

Divulgação dos finalistas: 5 de novembro de 2025

Cerimônia: 25 de novembro de 2025 — Auditório BS Design, Fortaleza

Informações e inscrições: site da ADVB-CE



