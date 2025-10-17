ADVB-CE lança selo técnico e abre inscrições para o Prêmio Top de Vendas 2025

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, regional Ceará (ADVB-CE) abriu as inscrições para o Prêmio Top de Vendas 2025, evento que busca reconhecer práticas e resultados em vendas e marketing no estado.
A cerimônia está prevista para 25 de novembro, em Fortaleza, e os finalistas serão anunciados em 5 de novembro.
A edição 2025 do Prêmio Top de Vendas, promovida pela ADVB-CE, chega ao Ceará pela primeira vez com o objetivo declarado de valorizar profissionais e empresas que apresentam estratégias comerciais, resultados consistentes e iniciativas centradas na experiência do cliente.
Segundo a entidade, a premiação contempla dez categorias, cinco dedicadas a pessoas físicas e cinco a empresas e veículos, e inclui, como benefício adicional, três meses de consultoria oferecidos pela Gomes de Matos Consultoria.
“Para o mercado cearense, o Top de Vendas é uma espécie de chancela de reconhecimento para os profissionais que atuam no setor comercial”, afirmou Wladson Sidney, presidente da ADVB-CE, em entrevista ao O POVO.
Ele ressaltou que o vendedor costuma ser reconhecido por resultados pontuais, metas batidas em um determinado mês, e que o prêmio busca “honrar o legado do vendedor” e dar visibilidade a conquistas que, na rotina, podem se perder.
As dez categorias foram desenhadas para abarcar tanto perfis individuais quanto iniciativas corporativas. Entre as premiações para profissionais estão:
As categorias voltadas a pessoas jurídicas incluem:
Conforme explicou Wladson, os cases inscritos serão avaliados por uma comissão independente com base em critérios que incluem inovação, estratégia, qualidade da execução, engajamento comercial, experiência do cliente e impacto social ou ambiental.
“Além do troféu, os ganhadores recebem consultoria, visibilidade e um diagnóstico que pode contribuir para aperfeiçoar processos”, afirmou.
O Top de Vendas existe desde 1956 em âmbito nacional; a edição 2025 será a primeira realizada no Ceará. Por esse motivo, a ADVB-CE ainda não possui um histórico local que permita comparar volume de inscrições com anos anteriores no estado, disse o presidente.
Wladson destacou, porém, que a iniciativa pretende consolidar-se como uma plataforma de validação, desenvolvimento e conexão — definição que a entidade resume na sigla “VDC”.
“Quanto mais educamos e desenvolvemos o segmento, melhor o segmento se torna”, afirmou, ao relacionar a atuação da ADVB com iniciativas de formação e capacitação. Ele mencionou, ainda, a intenção de evitar que a premiação se transforme em um processo meramente político: “Desenvolvemos dez categorias para honrar as pessoas e as empresas da melhor maneira possível, evitando uma concentração que prejudique a diversidade de reconhecimentos.”
A Gomes de Matos Consultoria, parceira do prêmio, aparece como contrapartida técnica importante — segundo a ADVB-CE, a empresa atua há cerca de 30 anos na região Norte e Nordeste e mantém projetos de consultoria em diversas organizações.
A consultoria oferecida aos vencedores, disse Wladson, abrange diagnóstico e acompanhamento inicial com foco em aprimoramento operacional e estratégico.
“Para os vencedores, receber a consultoria da Gomes de Matos é mais do que um bônus — é uma oportunidade real de melhoria”, disse ele, observando que visibilidade e desenvolvimento técnico caminham juntos na proposta do prêmio.
Wladson também comentou a presença crescente de práticas digitais nas estratégias de vendas. Entre os desdobramentos apontados estão a necessidade de profissionais com competências em experiência do usuário (UX) e a formação de equipes capazes de operar em ambientes de venda híbridos — presenciais e digitais.
A criação de categorias como “Profissional de Vendas no Digital” e “Profissional Destaque em Experiência do Cliente” reflete essa movimentação, segundo a ADVB-CE.
Calendário e inscrições
A ADVB-CE informou que o prazo para inscrições encerra em 30 de outubro; os finalistas serão divulgados em 5 de novembro e a cerimônia de premiação ocorrerá em 25 de novembro, no Auditório BS Design, em Fortaleza.
Prêmio Top de Vendas 2025 — ADVB-CE
Inscrições: até 30 de outubro de 2025 em advbce.com.br/premiotopdevendas
Divulgação dos finalistas: 5 de novembro de 2025
Cerimônia: 25 de novembro de 2025 — Auditório BS Design, Fortaleza
Informações e inscrições: site da ADVB-CE
