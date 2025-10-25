Ceará é prioritário para economia digital do Brasil, diz ministro

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Frederico de Siqueira Filho esteve em Fortaleza para a inauguração do data center da Tecto

O Ceará é “o estado prioritário para o Brasil” quando o assunto é a economia digital, afirmou o ministro Frederico de Siqueira Filho (Comunicações). Ele se refere ao que envolve, principalmente, infraestrutura de fibra óptica e data centers.

Hoje, Fortaleza tem a segunda maior conectividade do mundo, com 17 cabos submarinos de fibra óptica conectando África, Europa e Américas Central e do Norte ao Brasil. Além disso, possui o maior número de data centers do Nordeste e o 4º do País.

Este setor foi o que trouxe o ministro à capital cearense. Siqueira Filho esteve na Praia do Futuro para a inauguração do data center Mega Lobster, da Tecto - braço da V.Tal para o segmento. O empreendimento foi alvo de R$ 550 milhões para uma infraestrutura de 20 MW - o maior da Capital e do Nordeste.

“Isso é parte do que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, onde o Ceará se tornou esse grande hub tecnológico, integrando as várias redes de várias regiões do País”, declarou.

Mais investimentos

O ministro também comentou os esforços do Governo Federal para aprovar, no Congresso, o projeto do Redata. Previsto para começar em 2026, o documento estimula o setor de data center no Brasil e estabelece regras sustentáveis e de segurança para a instalação dos empreendimentos.

Uso de energias renováveis e percentuais de investimentos para pesquisa e desenvolvimento e processamento de informações em território brasileiro fazem parte das metas estabelecidas no texto apresentado como medida provisória pelo governo.

“O que está sendo proposto atrairá ainda mais investidores que acreditam na infraestrutura tecnológica do Ceará, que está pronta, e também a chegada de novos cabos (submarinos)”, acrescentou.

Posicionamento traz vantagens

Affonso Nina, presidente executivo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), reforçou o dito pelo ministro ao avaliar que a infraestrutura montada em Fortaleza juntamente com a localização estratégica torna a cidade uma forte competidora neste novo momento da economia digital.

Isso porque a legislação pretendida pelo Governo Federal quer dar condições iguais em termos de incentivos fiscais para todas as cidades brasileiras atraírem equipamentos como data centers.

“É uma vantagem, inclusive, para a exportação de serviços. Ou seja, os data centers localizados aqui já tão perto da porta de saída, de tráfego de dados para o processamento em países fora do Brasil. Isso é uma vantagem que Fortaleza tem também”, aponta.

Além disso, acrescentou o presidente da Brasscom, a infraestrutura montada no Ceará já trouxe profissionais especializados na área para o Estado, o que facilita ainda mais o interesse de novos investidores por ser uma mão de obra bem específica.

“As empresas preferem se instalar onde já existe um histórico de conhecimento, onde sabem que vão poder se desenvolver no mercado”, completou.

Preocupação com a segurança

Dado todo esse cenário atual e o futuro, Siqueira Filho afirmou ainda que “o governo do Brasil conta com o Ceará para ser o hub que cobre as regiões Norte e Nordeste do País”.

Essa consideração, acrescentou, envolve ainda uma preocupação com a segurança da área. Por abrigar os 17 cabos submarinos de fibra óptica e ser o principal mercado de data center do Nordeste, Fortaleza tem o segundo maior fluxo de dados do Brasil - atrás apenas de São Paulo.

Por isso, ele disse considerar “uma região de infraestrutura crítica do País”, o que tratou pessoalmente com o Gabinete de Segurança Nacional e com o Ministro José Múcio (Defesa) sobre a proteção do litoral cearense.

“Isso é para que nada aconteça, em termos de sinistro, preservando as nossas infraestrutura, conectividade e comunicação”, justificou.



