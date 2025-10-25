Portaria cria chances de ativação de térmica e usina da Petrobras no Ceará

Foto: Nathan Camelo/Ascom Sindipetro Ceará/Divulgação ￼TESTE de biodiesel renovável na Termoceará foi considerado bem-sucedido

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou uma portaria com as regras para a realização de leilão para termelétricas movidas a óleo combustível, diesel e biodiesel no País nesta sexta-feira, 24. O documento abre oportunidades de reativação da Termoceará e da Usina de Biodiesel de Quixadá.

As duas plantas localizadas no Ceará - a térmica, no Complexo do Pecém, e a fábrica, em Quixadá, no Sertão Central - são de propriedade da Petrobras e se encontram sem atividade comercial.

Denominado "Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2026 - LRCAP de 2026 - UTEs a Óleo e Biodiesel", o certame pode mudar o cenário local, caso a Companhia participe e arremate cargas de energia.

O efeito esperado é em cadeia: a partir da contratação de gigawatts pela Termoceará será necessário abastecer a usina com biocombustível e a planta mais próxima e apta para isso é a usina localizada em Quixadá.

Após reunião com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na tarde desta sexta-feira, 24, o governador Elmano de Freitas afirmou nas redes sociais que tratou "sobre a perspectiva de importantes investimentos da Petrobras para o Ceará", sem mencionar diretamente os equipamentos.

Como estão os equipamentos?

A usina termelétrica iniciou a operação em julho de 2022 e possui uma potência instalada de 220 megawatts (MW), com eficiência energética de 36,4%, de acordo com a descrição do empreendimento pela Companhia.

Mas está sem contrato comercial desde 2022, quando o navio de regaseificação atracado no Porto do Pecém e que fornecia gás natural para a geração de energia pela usina foi deslocado para outro estado.

Neste tempo, a usina foi condicionada a operar também com diesel. E, ontem, 23 de outubro de 2025, realizou-se um teste considerado bem-sucedido com biodiesel. Hoje, 24, um novo teste ativou uma das oito turbinas, injetando 25 MW na rede elétrica.

Já a Usina de Biodiesel de Quixadá está em estado de hibernação desde 2016, quando o governo Temer estabeleceu um plano de desinvestimento na Petrobras e fez com que ativos localizados no Ceará fossem desativados.

Com capacidade de processamento de 108,6 milhões de litros de biocombustível por ano, a unidade entrou em operação em 2008 e, após a hibernação, seria alvo de venda pela Petrobras - o que nunca aconteceu.

Hoje, a usina conta com apenas uma funcionária mantendo os equipamentos hábeis para uso. Se reativada, vai precisar estabelecer também uma nova rede de fornecimento de matéria-prima e distribuição.

O que diz a portaria do MME?

"O Leilão tem o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica, com vistas ao atendimento à necessidade de potência requerida pelo SIN (Sistema Elétrico Nacional), por meio da contratação de fontes de geração despacháveis centralizadamente", diz o texto da portaria publicada pelo MME.

Na prática, o equipamento entra para gerar injeção constante no SIN, que sofre irregularidade de energia na rede devido aos horários de pico das usinas eólicas e solares.

A previsão é de que o certame seja realizado em 20 de março de 2026. Os equipamentos com biodiesel como matéria-prima devem entrar em operação até 2030. Em 2026 e 2027 estão previstas fontes poluentes a diesel com o mesmo propósito.

No entanto, o prazo para cadastro é estabelecido até 14 de novembro de 2025. Usinas movidas a carvão mineral, gás natural ou biocombustíveis, que não sejam o biodiesel, não serão aceitas.

O edital terá os detalhes estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica a partir da definição do MME sobre o montante total de Reserva de Capacidade a ser contratada, com base em estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).



Certame

Os leilões fazem parte da estratégia do governo de assegurar potência firme ao SIN, em um contexto de aumento da participação de fontes solar e eólica