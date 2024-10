Quixadá de fora do Combustível do Futuro

Foto: Juarez Cavalcanti/Petrobras Operação da Petrobras na Usina de Quixadá foi desmobilizada em 2016

Terminada a cerimônia da sanção da Lei do Combustível do Futuro, na manhã de ontem, 8, a menção à Quixadá ficou apenas na lembrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recordou ter visitado a usina de biodiesel instalada na cidade após a desativação da planta.

O retorno da operação ou mesmo a capacidade de produção não fez parte do discurso dele ou qualquer um dos dezenas de políticos e empresários que se amontoaram no palanque por 2h seguidas.

Entre as medidas instituídas pela nova legislação que regulamenta o setor há o Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV). O objetivo é que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) fixe, a cada ano, a quantidade mínima, em volume, de diesel verde a ser adicionado ao diesel de origem fóssil.

A expectativa é de que, juntamente com as demais iniciativa, R$ 260 bilhões em investimento sejam destravados entre ações do agro e do setor industrial. Mas, ao que parece, nenhum tostão desse montante vai chegar à Quixadá.

O município cearense, localizado a 168,6 quilômetros de Fortaleza, conta com uma usina de biodiesel de propriedade da Petrobras com capacidade de 108,6 milhões de litros do combustível por ano. O equipamento, no entanto, está em hibernação desde 2016.

Quando ativa, a unidade empregava diretamente 172 funcionários e fazia toda uma economia girar na cidade, com a chegada de caminhões carregados de insumos e demais terceirizados.

Leia mais Quixadá prospecta investimentos de R$ 98 mi para polo avícola

Estudante de Quixadá se torna sócio de multinacional vizinha ao Vale do Silício

Governo diz estar buscando dinheiro para reformar aeroporto de Quixadá

Inativa, Usina de Quixadá custa R$ 2,5 milhões por ano à Petrobras Sobre o assunto Quixadá prospecta investimentos de R$ 98 mi para polo avícola

Estudante de Quixadá se torna sócio de multinacional vizinha ao Vale do Silício

Governo diz estar buscando dinheiro para reformar aeroporto de Quixadá

Inativa, Usina de Quixadá custa R$ 2,5 milhões por ano à Petrobras

De certo, as críticas sobre a política de apoio a agricultores familiares para o plantio de mamona - criada também por Lula em 2008, mas que nunca se tornou viável - contribuíram para a inativação da usina.

Mas a retomada da política de apoio aos biocombustíveis remodelada no terceiro mandato do presidente despertou expectativas de reativação da planta, que hoje tem apenas uma pessoa mantendo os equipamentos aptos a operação.

No entanto, os elogios dos empresários do agro e da indústria feitos ao ministro Alexandra Silveira (Minas e Energia) durante a assinatura da Lei do Combustível do Futuro passaram longe do Ceará e se concentram no Centro-Oeste, nos produtores de cana, e nos grandes produtores de petróleo que planejam produzir etanol e biocombustíveis.

Ano passado, esta coluna chegou a perguntar à Petrobras se havia interesse de reativar a usina ou se o plano de venda havia avançado e obteve como resposta uma negativa para ambos. Com o lançamento de hoje, ao que parece, continua tudo igual.

Leia mais ZPE do Ceará tem 92% do espaço em negociação

Margem Equatorial no foco de pesquisa e exploração

Fortescue pesquisa minerais críticos no Brasil Sobre o assunto ZPE do Ceará tem 92% do espaço em negociação

Margem Equatorial no foco de pesquisa e exploração

Fortescue pesquisa minerais críticos no Brasil

75%

do espaço já lançado do Estação Fashion está vendido. O empreendimento de R$ 65 milhões de investimento localizado no Centro de Fortaleza marcou para o próximo dia 14 o evento "Café na obra", no qual promete revelar aos futuros lojistas uma prévia de como ficará o centro de compras e até um "setor secreto".

300

milhões de reais é o faturamento anual atingido pela plataforma Kedu. A ferramenta de gestão de matrículas da empresa presta serviço para 334 escolas, das quais 123 estão no Ceará, e a promessa da empresa é aumentar a receita das instituições de ensino em 16% a partir de toda mediação com os pais de alunos.

625

mil reais foram aportados pela Atlas Schindler no Nordeste em projetos socioculturais. A empresa com sede na Suíça é responsável pelos projetos de elevadores de parte dos superprédios projetados em Fortaleza. No Ceará, o programa Midiacom, do Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (ITEVA), em Beberibe (CE), é um dos beneficiados.

3

operadoras de telecom brasileiras são destaques no mais reconhecido 5G da Opensignal, um dos mais reconhecido do mundo. A avaliação usa a medição dos usuários para mensurar a velocidade de download e apontou Vivo como vencedora, com média de 365,6 Mbps, seguida pela TIM (359,6 Mbps). Já a Claro emplacou o 7º lugar, com 327 Mbps.