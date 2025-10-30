Ceará negocia com a indústria chinesa SAIC Motor

Foto: Ascom/Adece/Divulgação Comitiva do Governo do Ceará é recebida por diretores da SAIC Motor, em Xangai, na China

O Governo do Ceará quer atrair umas das quatro maiores fabricantes de automóveis da China para o Polo Automotivo de Horizonte (Região Metropolitana). Negociações estão em andamento e emissários cearenses participaram de reunião com diretores da SAIC Motor, em Xangai, nessa terça-feira, 28.

Esse é o terceiro encontro entre as partes. O diálogo foi iniciado em setembro de 2024 e uma segunda visita foi realizada em abril deste ano.

Foram à sede da SAIC Motor o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, e o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino. Eles foram recebidos pelos diretores da SAIC, Tianxin Fan e Yijun Shen.

Danilo destaca o otimismo do Ceará com as negociações. “Designados pelo governador Elmano de Freitas, nos aprofundamos na questão do Polo Automotivo do Ceará, bem como o nosso Porto do Pecém. Estamos muito otimistas de que o governador possa dar novas e excelentes notícias para o estado em breve”, afirma.

LEIA TAMBÉM | Ceará acerta ao trazer primeiro a GM para o Polo de Horizonte



Vale lembrar que o Polo Automotivo do Ceará já conta com uma empresa confirmada, a General Motors (GM), que deve realizar a montagem de um veículo elétrico da Chevrolet, uma das marcas do grupo.

A planta conta com investimento inicial de R$ 400 milhões. Segundo o Governo do Ceará cerca de 9 mil empregos devem ser gerados no polo quando ele estiver em pleno funcionamento.

￼FRENTE do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará Crédito: Rudh Bouchebel/Chevrolet

Outro membro da comitiva cearense, Max Quintino destaca o fator logístico como diferencial para atrair a GM e outras empresas ao polo. Na China, observa com positividade o diálogo.

“Tivemos a oportunidade de apresentar o potencial do Complexo do Pecém como referência logística e industrial e mostramos como nossa infraestrutura pode facilitar uma futura parceria. Saímos satisfeitos com as perspectivas de novos negócios”, destaca.

Polo Automotivo do Ceará tem foco ainda na produção de veículos elétricos e híbridos e conta com incentivos fiscais do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal.

Como será a chegada da fabricante chinesa no Brasil

Em março deste ano, durante o Fórum Direções Quatro Rodas - Conexão Brasil-China, Henrique Sampaio, executivo da SAIC Brasil, revelou que o grupo chinês planeja a entrada dos veículos sob uma marca inglesa pertencente ao seu portfólio, a MG Motors.

O executivo da fabricante chinesa não especificou como será a operação no País, mas dois modelos, ambos elétricos, passam por testes, o que facilitaria o processo de homologação, informou à época a revista especializada Quatro Rodas.

Os modelos em teste no Brasil seriam do MG4, um hatch médio elétrico. O outro é o ES5, um SUV médio.

A marca MG Motors foi fundada em 1924, na Inglaterra, mas passou por uma série de mudanças de dono em sua história. Em 2005, foi adquirida pela Nanjing Automobile Corporation (NAC). Dois anos depois, a NAC tornou-se subsidiária da SAIC Motor, que tomou o controle da marca inglesa.

Em toda sua história, a marca inglesa nunca teve fábrica ou montagem no Brasil, havendo casos de importações de modelos por alguns períodos, como entre 2011 e 2013 pelo Forest Group.

Mais notícias de Economia

Origem

A marca MG Motors foi fundada em 1924, na Inglaterra, mas passou por uma série de mudanças em sua história. Em 2005, foi adquirida pela Nanjing Automobile Corporation (NAC). Dois anos depois, tornou-se subsidiária da SAIC Motor, que tomou o controle da marca inglesa