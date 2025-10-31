Mirtilo, framboesa e amora preta serão testados no Ceará

O Ceará terá terras para o cultivo de novas variedades de mirtilo, framboesa, amora preta e morango pela empresa Ekland Marketing Co. (Emco Cal), segundo informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).
A iniciativa, selada por um memorando de entendimento entre as partes, é mais um esforço local para ter mais culturas de valor agregado no Estado e será implementada na Serra da Ibiapaba.
“A Emco Cal será a responsável por trazer a genética dessas novas variedades para o Ceará. O Governo do Estado, por sua vez, fará o trabalho de difusão de tecnologia em relação às variedades mais produtivas”, diz comunicado da SDE.
Um trabalho de acompanhamento dos experimentos e “interlocução com os agricultores locais para a implementação dessas culturas” também fica a cargo da SDE.
Silvio Carlos Ribeiro, secretário executivo do Agronegócio da SDE, informa que os testes pela empresa vão ser iniciados com uma variedade de morango branco. De acordo com a secretaria, a Emco Cal é reconhecida internacionalmente pelo trabalho de melhoria genética desta fruta.
Mas também serão cultivados mirtilos do tipo “culpa”, considerados de alta produtividade. De origem espanhola, a fruta tem produção precoce, alta qualidade e se adapta a condições climáticas que exigem poucas horas de frio.
Em junho do ano passado, o governo cearense recebeu os especialistas neste tipo de mirtilo. Um grupo de espanhóis da cooperativa Cuna de Platero - juntamente com representantes da King Berries, a maior produtora de mirtilo do Brasil, e do grupo West Agro - visitaram a Serra da Ibiapaba e o Porto do Pecém.
Produzidas no Ceará, a maioria dessas novas qualidades de frutas mira o mercado internacional. A demanda já reconhecida no Exterior e o clima que possibilita a produção em janelas de exportação nas quais os grandes produtores mundiais não têm colheita justificam a prática.
“É o início. Vamos agregar valor aos produtos do Ceará. A expectativa é que a iniciativa, ao envolver instituições acadêmicas e de pesquisa, promova a inovação e o desenvolvimento de culturas de alto valor agregado no agronegócio cearense”, afirma Silvio Carlos.
O contato da Emco Cal aconteceu após uma visita do Governo do Ceará a Huelva, no sul da Espanha. A empresa diz ter quatro frentes de atuação:
“Inicialmente, os testes serão feitos na Ibiapaba, mas depois vamos fazer testes no Cariri e em outras regiões porque, com a gama de produtos que a empresa tem, nos permite fazer testes em vários locais para ver a adaptação dessas variedades. É um trabalho em parceria com a empresa, mas também que vai envolver muito as instituições acadêmicas e pesquisas”, conclui o executivo da Secretaria.