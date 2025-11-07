Voo Fortaleza-Madri, da Iberia, terá Wi-Fi gratuito da Starlink

Foto: Thomas COEX / AFP ￼VOO Fortaleza-Madri terá três frequências semanais

A companhia aérea Iberia, que vai operar a rota Fortaleza-Madri, na Espanha, afirmou que irá disponibilizar internet de alta velocidade gratuita em todos os seus voos a partir de 2026. A medida é fruto de parceria do grupo IAG - seu controlador - com a Starlink, empresa líder global em internet via satélite.



A companhia diz que todas as classes, da econômica à executiva, terão acesso à novidade. O novo sistema, baseado em uma rede global de satélites, permite conexão “estável e gratuita” aos passageiros.



Segundo a companhia, a conexão terá até 450 Mbps para download e 70 Mbps para upload, “permitindo serviços de streaming, trabalho remoto, jogos online e muito mais”.



As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 6 de novembro, em São Paulo.

Ramiro Sequeira, diretor de Produção da Iberia, afirma que, com operações em Recife, Fortaleza e Monterey, na Califórnia (EUA), “a companhia espera se tornar a número um na América Latina”.

De acordo com ele, a companhia segue ampliando sua presença na América Latina, com destaque para o Brasil — o país que registrou o maior crescimento de capacidade em toda a rede de voos de longa distância da companhia em 2025.

No período, foram ofertados mais de 591 mil assentos, um aumento de 27% em relação a 2024, superando amplamente o desempenho dos concorrentes que operam na mesma rota.

Segundo os executivos da Iberia, o ritmo de expansão continuará em 2026. quando no primeiro semestre, serão disponibilizados 72 mil assentos adicionais em comparação com o mesmo período de 2025, alcançando 365 mil lugares.

“Esses números são a melhor demonstração do compromisso da Iberia com o mercado brasileiro — e esse investimento seguirá crescendo, não apenas com mais assentos, mas também com duas novas rotas”, destaca Ramiro Sequeira.

Voos conectando o Ceará e a Espanha começam em janeiro

Foi anunciado em abril de 2025 a retomada da rota, que já foi da Air Europa, pela Iberia, por meio do Aeroporto de Fortaleza. A companhia aérea espanhola iniciará no dia 19 de janeiro de 2026.

Raphael de Lucca, gerente da Iberia para o Brasil, confirmou que a operação partindo do Aeroporto de Fortaleza terá três frequências semanais garantidas, com partidas às segundas, quartas e sábados.

Segundo ele, o voo foi desenhado para permitir que a saída de Madri, a chegada em Fortaleza e a partida de volta de Fortaleza ocorram tudo no mesmo dia.

“O horário de chegada do voo em Madri é um ponto crucial, pois corrobora a estratégia da Iberia de usar Madrid como um hub de distribuição, ao permitir que os passageiros se conectem com outros destinos a partir da capital espanhola", afirma Raphael.

De acordo com ele, a Ibéria se posiciona não apenas pela qualidade de serviço, mas pela eficiência logística de oferecer um voo sem escala em uma rota de alto apelo turístico (Fortaleza-Madri) e pela conveniência de consolidar todas as conexões em um único terminal em Madri, facilitando o acesso ao Reino Unido e a toda a Europa.

Raphael destaca que a Ibéria se conecta a 144 destinos e está explorando Madri como hub para atrair turistas de outros países, como Itália, França, Holanda e Alemanha

No anúncio, foi informado que as operações Fortaleza-Madri serão realizadas com aeronaves Airbus A321XLR, modelo de última geração que opera exclusivamente pela Iberia. Será a primeira vez que aeroportos nacionais terão frequências com esse modelo, de 182 assentos.

Conforme o planejamento, os voos sairão de Madrid às 12h35min e chegarão a Fortaleza às 16h25min. No retorno, decolam da capital cearense às 17h55min, com chegada à capital espanhola às 6h40min do dia seguinte.

Aumento da frota

Cerca de 80% da nova capacidade da Iberia no primeiro semestre de 2026 vem das rotas de Fortaleza e Recife, que começam a operar entre dezembro e janeiro, o que duplica o número de destinos atendidos pela companhia no Brasil.

O primeiro voo para Recife parte de Madri em 13 de dezembro, com três frequências semanais. As duas operações devem transportar até 56 mil passageiros nos seis primeiros meses de 2026.

No total, a oferta de assentos no Brasil aumentará em 72 mil. São Paulo manterá 221 mil lugares (com dois voos diários); Rio de Janeiro, mais de 70 mil assentos (alta de 9%, em cinco voos semanais e operação com o A350 no verão); e Recife e Fortaleza somarão 27 mil assentos adicionais na primeira metade do ano.

Além dos quatro destinos com voos diretos, a empresa espanhola mantém acordos de codeshare com a LATAM e interline com a GOL, garantindo conexão com até 50 destinos no país.

Os detalhes foram anunciados nesta quinta-feira, 6 de novembro, na capital paulista, no Espaço Iberia. Localizado na Rua Oscar Freire, 777, no coração de São Paulo, trata-se de uma exposição intinerante que oferece atividades gratuitas e interativas que simulam a experiência de voo.

Entre as atividades oferecidas estão: simulador de voo, realidade virtual, degustações dos menus servidos a bordo dos aviões da Iberia, incluindo gastronomia espanhola e vinhos; uniformes históricos.

O Espaço Iberia São Paulo fica aberto até 30 de novembro, das 11h às 20h, de segunda a domingo. (Colaborou Samuel Pimentel. A jornaista Carmen Pompeu viajou a São Paulo a convite da Iberia)



Turismo injetou R$ 10 bi na economia cearense

De janeiro a setembro deste ano, o Ceará recebeu 2,7 milhões de turistas. Desse total, 79 mil estrangeiros, representando um aumento de 28% no fluxo de turistas vindos de outros países em comparação com o mesmo período de 2024.

Os dados foram apresentados, durante o evento da Iberia, pelo secretário-executivo da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE), Gustavo Montenegro.

Como a média de gastos de cada turista é de R$ 3.965, Montenegro estima que R$ 10 bilhões foram injetados pelo setor na economia cearense. Ele informa que o mês de agosto registrou crescimento de 8,7%, superando a média do Nordeste (5,6%) e do Brasil (4,6%). A ocupação hoteleira atingiu 76,6% no Estado.

Montenegro pontua que a sustentabilidade desta nova rota entre Fortaleza e Madri é uma prioridade que envolve o Governo do Ceará (Secretaria de Turismo), a Ibéria e todo o trade turístico. "Abrir uma rota é sempre um desafio muito grande porque representa uma incerteza", explica o secretário.

Com o objetivo de manter e até ampliar a nova rota, ele diz que ações conjuntas já estão sendo desenvolvidas e aplicadas no mercado da Espanha e adjacências. No Reino Unido, por exemplo, o Ceará está sendo promovido na WTM em Londres. Também houve divulgação em Israel, Portugal, França e Itália.

