Fortaleza chegará a 2026 com 65% dos voos internacionais que tinha em 2018

Foto: FERNANDA BARROS ATÉ 2026, o aeroporto de Fortaleza terá 30 voos para oito destinos internacionais

O centro de conexão (hub) aéreo internacional de Fortaleza vai chegar ao início de 2026 com 65% das frequências internacionais diretas que tinha no seu ápice, em 2018.

Segundo o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, a meta é consolidar o Estado como "um hub estratégico no cenário internacional".

"O Governo do Estado vem intensificando o diálogo com as companhias aéreas, buscando não apenas atrair novos voos, mas também ampliar a conectividade do Ceará", afirma.

Ele ainda destaca que mesmo com um cenário adverso, "o Ceará já colhe resultados concretos" e está no contexto de pandemia e pós-pandemia, no "melhor cenário".

A consolidação via Aeroporto Pinto Martins começou em 2016 e dois anos depois estava com 15 conexões internacionais (quando passou a ser administrado integralmente pela Fraport Brasil), 46 frequências, por meio de 11 companhias.

Vale ressaltar que esses números também somam as operações que eram realizadas apenas sazonalmente, como é atualmente com a Air France, que aumenta dois voos na alta temporada entre Fortaleza e Paris (entre outubro e fevereiro).

E como, a partir do dia 19 de janeiro de 2026, Fortaleza contará com um novo voo direto para a Europa, com a volta da rota que liga a Capital com Madri (Espanha), a contabilização do hub chegará no próximo ano a 30 frequências, oito destinos e seis empresas em atuação com rotas diretas para o Exterior.

Além da retomada de 65% nos números de voos por semana, essa recuperação internacional mostra uma fatia de 53% na quantidade de destinos para os quais os cearenses podem ir sem escalas ante 2018, além de 54% do montante de companhias aéreas atuantes anteriormente.

Especificamente esse voo de Madri, O POVO pesquisou que os preços das passagens ida e volta variaram entre aproximadamente R$ 4 mil e R$ 37 mil, na observação do menor para o maior valor, que se diferencia conforme a classe de assentos comprada.

O anúncio de mais voos para Madri foi realizado por meio de publicação no Instagram do governo estadual. Segundo o comunicado, o trajeto primeiro começará com três voos semanais, passará para quatro no dia 18 de fevereiro e para cinco no dia 12 de abril.

Além disso, a postagem destaca que, com esse percurso, a Capital “se consolidará como uma das principais portas de entrada do Brasil para turistas europeus”.

Atualmente, o trecho exige ao menos uma escala, com troca de aeronave. A parada é habitualmente feita em Lisboa, já na Europa, ou em Recife, antes de sair do País.

A abertura da rota foi negociada entre o Governo do Estado e a Iberia Airlines, companhia aérea espanhola que operará o trecho. A última vez em que a companhia atuou em um voo direto Fortaleza – Madri foi em 2015.

Já é possível comprar passagens para o voo Fortaleza-Madri pelo site da empresa. Os valores variam conforme as datas e cabine escolhidas.

Além de Fortaleza, Recife também operará voo com o mesmo destino europeu a partir de 13 de dezembro deste ano. Serão três voos semanais operados pela Iberia, com saídas de Madri às segundas, quartas e sábados. Em fevereiro de 2026, a frequência aumentará para quatro e, posteriormente, para cinco voos semanais.

Outro ponto que pode aumentar a recuperação do hub internacional é que o Governo do Estado negocia com a Gol mais voos, conforme O POVO adiantou, incluindo a volta da operação que tinha sazonalmente para Córdoba (Argentina).

Voos Fortaleza - Madri: como será?

O voo será operado pelo Airbus A350-900, que acomoda até 348 passageiros, que inclui:

31 assentos-cama na Classe Executiva



24 poltronas com espaço extra na Econômica Premium



293 lugares na Econômica regular



(Colaboraram Beatriz Cavalvante e Bemfica de Oliva)

Veja os voos internacionais com operação direta em Fortaleza

Como era o cenário de 2018 no Aeroporto de Fortaleza

Argentina

O Governo do Estado negocia com a Gol mais voos, incluindo, a volta da operação que tinha sazonalmente para Córdoba (Argentina)