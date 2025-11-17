Expoece cresce 300% em 2025 e se torna a maior edição em 30 anos

Foto: FCO FONTENELE Leilão dos caprinos da raça boer fatura cerca de R$ 1 milhão

A Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece) cresceu 300% em relação ao ano anterior, segundo o presidente da Associação dos Criadores do Ceará (ACC), Braga Almeida, e se tornou a maior dos últimos 30 anos. Encerrada ontem, 16, o evento ganhou mais um dia de programação, contando com dois finais de semanas completos de atividades.

“Em números de empresas e expositores em nossa feira, tivemos um público aproximadamente de 300 mil pessoas em nove dias de feira, e em torno de R$ 20 milhões em negócios. Foi a maior Expoece dos últimos 30 anos, superando todas as expectativas", afirmou Braga Almeida.

De acordo com ele, a feira sempre teve um número expressivo de animais. Este ano da 69ª edição foram mais de 500 bovinos, que lotaram os 11 pavilhões com diversas raças. Em 2019, tínhamos 54 empresas instaladas. Em 2022 foi para 114; para 242 em 2024; e 312 agora em 2025. Isso, além de festa, é geração de emprego. São 30 mil pessoas circulando por dia”, afirmou o presidente da ACC.

A combinação modernização com a alta qualidade do rebanho e um volume de negócios robusto levou a um balanço geral muito positivo, segundo o diretor do evento, Venâncio Victor.

Venâncio explica que o alto valor genético dos animais, como bovinos que custam entre R$ 20 mil a R$ 40 mil, impulsionou as vendas, especialmente em leilões. Além da agropecuária, a feira apresentou competições e exposições de pets, como cães e gatos, incluindo a participação de uma gata campeã mundial, e uma área dedicada a répteis da caatinga.

Segundo a ACC, a Expoece é considerada atualmente a terceira maior exposição agropecuária da região Nordeste, reunindo expositores de várias regiões do país, movimentando negócios, ciência, tecnologia e cultura.

O secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA-CE), Moisés Braz, reafirmou o compromisso para que em 2026 a exposição seja ainda maior. “Assumimos o compromisso de apoio e parceria, a partir da SDA, para gerar cada vez mais oportunidades”.

Braz fez um balanço muito positivo do evento, destacando o grande movimento de pessoas, o volume de negócios realizados e a qualidade dos animais expostos

Ele citou a participação de famílias do interior, incluindo crianças e jovens. O secretário destacou o sucesso da Casa de Farinha e do engenho. Além da própria venda de animais, a exposição contou com a realização de leilões. De acordo com o titular da SDA, o sucesso na geração de negócios se estendeu à parte da socioeconomia e da agricultura familiar.

A qualidade dos animais e dos produtos foi um fator central que atraiu o público e facilitou os negócios. Segundo ele, o rebanho estadual "aumentou muito", impactando na capacidade leiteira do estado. “Vacas produzindo 40 kg de leite por dia, na tirada da manhã e da tarde", observou Moisés Braz.

O titular da SDA frisou que a Expoece prioriza a exposição e comercialização de animais de ponta, que possuem um desenvolvimento genético e, consequentemente, um valor agregado muito mais elevado. É o caso, por exemplo, do leilão dos caprinos da raça boer, que geralmente fatura cerca de R$ 1 milhão.

Entre as principais atrações da Expoece 2025, estavam o retorno de duas competições nacionais: o Circuito Nacional da Raça Bovina Jersey e o Circuito Nacional da Raça Caprina Boer, além de exposições de mais de cinco mil animais, entre bovinos, equinos, caprinos, ovinos, aves e espécies exóticas.

Também participaram da Expoece cavalos da raça mangalarga marchador. A comercialização desses animais é feita de forma indireta, com o público conhecendo os animais e fazendo contato com o Haras para negociação.

Outro destaque foi a competição de pets (cães e gatos). Na de gatos, o evento contou com a presença de uma gata que foi campeã mundial na Europa, tendo competido com 150 gatos da mesma raça.

Na competição de cães, foram realizadas provas de agility - onde os animais superam um percurso de obstáculos (como saltos, túneis, rampas e slalom) no menor tempo possível, guiados apenas por sinais e comandos do seu tutor. Participaram várias raças, tais como: pastor alemão, pastor de malinois, pastor belga, pitbull e border collie. (Com Samuel Pimentel)



