Expoece aumenta de tamanho e projeta movimentar até R$ 20 milhões em 2025

O agronegócio brasileiro deve movimentar algo entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões em Fortaleza daqui a exatos 30 dias, quando será realizada a 69ª edição da Expoece. Ao visitar o Parque Cesar Cals, tradicional palco da feira, o visitante vai encontrar um evento em expansão, segundo destaca Braga Almeida, presidente da Associação dos Criadores do Ceará e realizador da exposição.

A média de crescimento, conta, é de 40% desde a retomada da Expoece após a pandemia de covid-19 e será atestada na quantidade de expositores, os quais chegam a 140 neste ano. O número envolve empresas do ramo agropecuário, irrigação, veículos (com destaque para carros híbridos e elétricos) e energia renovável.

Mas conta também com os pecuaristas. Competições nacionais de bovinos, caprinos e ainda mondioring serão realizadas. Bois, cabras, cavalos, cachorros e gatos têm espaço garantido no parque. "Praticamente, todos os 14 hectares estarão preenchidos. Temos criadores que estão na terceira geração participando da exposição. Foi o avô, o pai e agora está o filho conosco", conta sobre a longevidade do evento.

Não à toa, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a Lei 19.093, tornando a Expoece patrimônio cultural imaterial do Estado. É a feira agropecuária mais antiga a ser realizada no Ceará e o futuro, segundo os realizadores, é promissor.

Braga acrescenta que segue acompanhando os planos de levar a exposição para o futuro Ceará Agro Parque, no Eusébio - onde, hoje, é o autódromo da cidade. O projeto foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT) em junho, durante a PEC Nordeste, e mira um espaço maior, com infraestrutura capaz de abrigar hoteis e outras feiras.

"Muitos expositores já chegaram a nos perguntar se a feira ia continuar no Parque Cesar Cals e a gente deixa claro que vai seguir sendo lá. Nós estamos trabalhando muito para isso neste ano. Até porque o projeto do Ceará Agro Parque está em fase inicial e algo desse porte não leva menos do que três anos para ser concluído", projeta o presidente da Associação dos Criadores do Ceará.

O tempo citado por ele é para que sejam definidas as condições de competição entre as empresas interessadas em comprar a área do Parque Cesar Cals e, em contrapartida, construir o Ceará Agro Parque, no Eusébio. Procurada por esta coluna, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), responsável por este trâmite, informou que o processo "está em fase de planejamento e alinhamento, ainda em fluxo interno" e "ainda não há data de publicação do edital."

H2LATAM Summit

A Fiec recebe hoje e amanhã o H2LATAM Summit Brazil. O evento traz autoridades internacionais do setor de energia para debater a cadeia produtiva do hidrogênio verde a partir do tema central "Transformando a Economia com Hidrogênio Verde: Perspectivas para a América Latina e o Caribe".

O formato envolve congresso com especialistas do setor energético, rodadas de negócios e encontros B2B, e feira de exposição de tecnologias e projetos. Na programação estão governos, entidades de fomento, associações e players do setor.

Iniciativa do Programa Internacional de Incentivo do Hidrogênio (H2Uppp), do Ministério Federal da Economia e Energia da Alemanha (BMWE), o evento reforça a relevância do Ceará no H2V ao ser realizado na Casa da Indústria.

48

milhões de reais em negócios devem ser movimentados em Fortaleza a partir da 7ª edição do Estética In Nordeste, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará entre 8 e 10 de novembro e vai promover debates sobre estética com IA, harmonização sem agulhas e masculina e ressignificação do envelhecimento.

50

por cento mais cearenses estarão na Abav Expo 2025, que começa hoje e vai até 10 de outubro, no Rio de Janeiro. "Será uma oportunidade importante para fortalecer parcerias", diz Márcia Pinheiro, presidente da Abav Ceará e que lidera a comitiva de 30 agentes de viagem.