InvestAmigo: BNB lança fundo de baixo risco com aporte a partir de R$ 1

Foto: Fernando Cavalcante/Divulgação BNB ￼PRESIDENTE Wanger Alencar lançou o fundo de investimento de baixo risco do BNB

Microempreendedores vão poder investir a partir de R$ 1 no InvestAmigo, o fundo de baixo risco lançado pelo Banco do Nordeste (BNB) na manhã desta quarta-feira, 11. O produto foi apresentado durante o 4º Fórum Banco do Nordeste do Investidor.

A instituição admitiu que mira alcançar a base de 4 milhões de clientes que possui relacionamento via os programas de microcrédito orientado rural, o Agroamigo, e urbano, o Crediamigo. A classificação de baixo risco foi dada porque o investimento feito é 100% aplicado em títulos públicos federais.

“Cada real aplicado em nossos fundos não é apenas um número em um extrato. É também um recurso que ajuda a financiar projetos que geram emprego, renda e inovação na região. É crédito produtivo, é apoio ao empreendedor, é investimento com propósito”, afirmou Antonio Jorge Pontes Guimarães Junior, diretor de Ativos de Terceiros do BNB.

Como funciona um fundo de investimento?

Na prática, um fundo de investimento reúne grupos de investidores chamados de cotistas. Cada um deles aplica o recurso que acha adequado. A soma de todas as aplicações forma o fundo e é administrada por um especialistas. No caso do InvestAmigo, profissionais do BNB.

O gestor toma a decisão de onde aplicar os recursos a partir do regulamento do fundo. No documento que o cotista assina ao aplicar o investimento, ele confere quais as possibilidades de aplicação dos recursos e as ferramentas para observar as decisões e os rendimentos.

Aproximação

No lançamento do InvestAmigo, o presidente do BNB, Wanger de Alencar, destacou a realização do fórum na "compreensão de que o desenvolvimento regional, a educação financeira e a cultura de investimentos caminham juntos".

"Quando aproximamos o Banco do Nordeste dos investidores, dos reguladores, da academia e da sociedade, nós fortalecemos a capacidade de transformar poupança em investimento produtivo, e investimento produtivo em emprego, renda e oportunidades para milhões de pessoas", destacou o executivo.

R$ 1 milhão de investimentos

O InvestAmigo iniciou já com R$ 1 milhão de recursos aplicados, segundo divulgou o Banco do Nordeste. A assinatura pela microempreendedora Priscila Carla marcou o primeiro milhão do novo produto do BNB.

Microempreendedora Priscila Carla fez o investimento que marcou o primeiro milhão do InvestAmigo Crédito: Fernando Cavalcante/Divulgação BNB

"O melhor é o incentivo de guardar dinheiro e ver que aquele valor que fica na nossa conta está rendendo. Isso é muito gratificante", declarou.

Priscila é cliente do Crediamigo desde 2021, quando a pandemia de covid-19 a fez abandonar a produção de peças infantis e investir no comércio de móveis até montar a loja que conduz hoje no bairro Mondubim, em Fortaleza.



Balanço

No balanço do 3º trimestre, o lucro líquido acumulado do BNB registrou alta de 30,7% ante o número do terceiro trimestre de 2024