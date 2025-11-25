Inauguração de Planta Automotiva do Ceará em dezembro terá presença de Lula

Foto: Rudh Bouchebel/Chevrolet ￼FRENTE do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará

A inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace) marcada para o próximo dia 3, em Horizonte (a 40 km de Fortaleza) contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente, serão produzidas unidades do Chevrolet Spark.

O colunista de O POVO, Jocélio Leal, adiantou a data da inauguração, na sexta-feira passada, 21, em conversa com o vice-presidente da Pace, Rodrigo Teixeira, no Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo, bem como adiantou, na manhã de ontem, a presença do presidente Lula no evento.

A fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford, onde está o chamado Polo Automotivo do Ceará.

Além de Lula, virão o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o presidente da GM, Santiago Chamorro; o presidente da Comexport-Pace, Alan Adler; e o vice Rodrigo Teixeira. O governador Elmano de Freitas (PT) também participará.

Anunciada no ano passado, a Pace é um braço da Comexport e conta com investimento inicial declarado de R$ 400 milhões, com previsão de chegar a 9 mil empregos quando estiver em pleno funcionamento.

Conforme disse, ao colunista Jocélio Leal, o vice-presidente da Pace, Rodrigo Teixeira, por ora, contudo, não há nenhuma outra marca confirmada. “Estamos em processo de negociação, até porque a planta original é de pequeno porte, com capacidade de produção de 1.500 veículos por ano, e nós queremos estar produzindo em dezembro do próximo ano por mês”, afirmou.

A primeira fase da produção do Spark será realizada na modalidade SKD (Semi Knocked-Down) - o carro vem em kits a serem montados. Mas a Pace e o Governo afirmam que o plano é fazer o modelo integralmente no Ceará. “Começaremos a produzir a partir do dia 3 de dezembro. Não é uma fábrica de automóveis. Propositalmente a gente chama de Polo Automotivo porque o objetivo é desenvolver tecnologia lá e não simplesmente montar um veículo”, acrescentou Teixeira.

Já o governador Elmano de Freitas afirmou que o polo automotivo representa um marco estratégico para o desenvolvimento do Ceará. “Ele impulsionará a geração de empregos qualificados, atraindo novos investimentos e fortalecendo a cadeia produtiva local, além de ampliar a competitividade do estado no cenário nacional. É um setor que movimenta a economia, estimula inovação e projeta o Ceará como um hub industrial em crescimento”, defendeu.

Para o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - Regional Ceará (Fenabrave-CE), Lewton Monteiro Júnior, com a criação desse polo, o Ceará passa a ter uma representatividade extremamente importante no segmento na esfera nacional.

“Nós passamos a recuperar o espaço que tínhamos com a Troller, que colocava o Ceará no mapa da indústria automotiva, que é extremamente importante e relevante, como toda indústria: com geração de emprego, geração de renda e geração de tecnologia para o Estado”.

“E aí, com o polo automotivo, nós retomamos essa participação — e agora mais importante ainda, porque o polo automotivo atende não só uma montadora. O projeto deles é atender diversas montadoras na fabricação de seus veículos, o que aumenta a relevância do Estado do Ceará perante o Brasil,”, concluiu.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

Spark será primeiro Chevrolet feito no Brasil

O Spark será o primeiro modelo Chevrolet fabricado no Brasil. O anúncio da General Motors, detentora da marca, foi feito em setembro. Na ocasião, foi informado que o modelo importado, com base chinesa, será vendido no Brasil a preço de veículo nacional e com posicionamento para brigar por uma fatia de mercado do BYD Dolphin.

A pré-venda do modelo começou em julho. De acordo com a fabricante, o SUV compacto é equipado com motor elétrico de 180 Newton por metro (N/m) de força.

Dentre os diferenciais competitivos, o veículo faz de 0 a 100 km/h em 11 segundos, roda 258 km com uma carga completa no intenso ciclo do Inmetro e precisa de apenas 35 minutos para energizar a bateria de 30% a 80% em rede contínua (de 50Kw).

A primeira fase da fabricação será realizada na modalidade SKD, em que o carro chega parcialmente montado em kits, com o planejamento futuro do veículo ser fabricado integralmente no país. A General Motors projeta um volume de produção de 8.800 unidades do Spark em 2026 e o desenvolvimento de novos produtos.

Salão

Maior evento do segmento da América Latina, o Salão do Automóvel conta com um estande do Governo do Ceará, para promover a Planta Automotiva do Ceará (Pace). O evento segue até domingo, dia 30, no Distrito de Anhembi