Logo O POVO+
Inauguração de Planta Automotiva do Ceará em dezembro terá presença de Lula
Comentar
Economia

Inauguração de Planta Automotiva do Ceará em dezembro terá presença de Lula

|EM HORIZONTE| Produção começará no próximo dia 3, com fabricação de Chevrolet Spark em modelo no qual kits de peças são importados para a montagem
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
￼FRENTE do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará (Foto: Rudh Bouchebel/Chevrolet)
Foto: Rudh Bouchebel/Chevrolet ￼FRENTE do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará

A inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace) marcada para o próximo dia 3, em Horizonte (a 40 km de Fortaleza) contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente, serão produzidas unidades do Chevrolet Spark.

O colunista de O POVO, Jocélio Leal, adiantou a data da inauguração, na sexta-feira passada, 21, em conversa com o vice-presidente da Pace, Rodrigo Teixeira, no Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo, bem como adiantou, na manhã de ontem, a presença do presidente Lula no evento.

A fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford, onde está o chamado Polo Automotivo do Ceará.

Leia mais

Além de Lula, virão o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o presidente da GM, Santiago Chamorro; o presidente da Comexport-Pace, Alan Adler; e o vice Rodrigo Teixeira. O governador Elmano de Freitas (PT) também participará.

Anunciada no ano passado, a Pace é um braço da Comexport e conta com investimento inicial declarado de R$ 400 milhões, com previsão de chegar a 9 mil empregos quando estiver em pleno funcionamento.

Conforme disse, ao colunista Jocélio Leal, o vice-presidente da Pace, Rodrigo Teixeira, por ora, contudo, não há nenhuma outra marca confirmada. “Estamos em processo de negociação, até porque a planta original é de pequeno porte, com capacidade de produção de 1.500 veículos por ano, e nós queremos estar produzindo em dezembro do próximo ano por mês”, afirmou.

A primeira fase da produção do Spark será realizada na modalidade SKD (Semi Knocked-Down) - o carro vem em kits a serem montados. Mas a Pace e o Governo afirmam que o plano é fazer o modelo integralmente no Ceará. “Começaremos a produzir a partir do dia 3 de dezembro. Não é uma fábrica de automóveis. Propositalmente a gente chama de Polo Automotivo porque o objetivo é desenvolver tecnologia lá e não simplesmente montar um veículo”, acrescentou Teixeira.

Já o governador Elmano de Freitas afirmou que o polo automotivo representa um marco estratégico para o desenvolvimento do Ceará. “Ele impulsionará a geração de empregos qualificados, atraindo novos investimentos e fortalecendo a cadeia produtiva local, além de ampliar a competitividade do estado no cenário nacional. É um setor que movimenta a economia, estimula inovação e projeta o Ceará como um hub industrial em crescimento”, defendeu.

Para o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - Regional Ceará (Fenabrave-CE), Lewton Monteiro Júnior, com a criação desse polo, o Ceará passa a ter uma representatividade extremamente importante no segmento na esfera nacional.

“Nós passamos a recuperar o espaço que tínhamos com a Troller, que colocava o Ceará no mapa da indústria automotiva, que é extremamente importante e relevante, como toda indústria: com geração de emprego, geração de renda e geração de tecnologia para o Estado”.

“E aí, com o polo automotivo, nós retomamos essa participação — e agora mais importante ainda, porque o polo automotivo atende não só uma montadora. O projeto deles é atender diversas montadoras na fabricação de seus veículos, o que aumenta a relevância do Estado do Ceará perante o Brasil,”, concluiu.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

Parte interna do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet
Parte interna do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet

Spark será primeiro Chevrolet feito no Brasil

O Spark será o primeiro modelo Chevrolet fabricado no Brasil. O anúncio da General Motors, detentora da marca, foi feito em setembro. Na ocasião, foi informado que o modelo importado, com base chinesa, será vendido no Brasil a preço de veículo nacional e com posicionamento para brigar por uma fatia de mercado do BYD Dolphin.

A pré-venda do modelo começou em julho. De acordo com a fabricante, o SUV compacto é equipado com motor elétrico de 180 Newton por metro (N/m) de força.

Dentre os diferenciais competitivos, o veículo faz de 0 a 100 km/h em 11 segundos, roda 258 km com uma carga completa no intenso ciclo do Inmetro e precisa de apenas 35 minutos para energizar a bateria de 30% a 80% em rede contínua (de 50Kw).

A primeira fase da fabricação será realizada na modalidade SKD, em que o carro chega parcialmente montado em kits, com o planejamento futuro do veículo ser fabricado integralmente no país. A General Motors projeta um volume de produção de 8.800 unidades do Spark em 2026 e o desenvolvimento de novos produtos.

Salão

Maior evento do segmento da América Latina, o Salão do Automóvel conta com um estande do Governo do Ceará, para promover a Planta Automotiva do Ceará (Pace). O evento segue até domingo, dia 30, no Distrito de Anhembi

O que você achou desse conteúdo?