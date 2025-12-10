Pela primeira vez, Ceará assume cadeira na Confederação Nacional da Agricultura

Foto: Tony Oliveira/CNA Amílcar Silveira toma posse na Diretoria da CNA, em Brasília (DF)

O cearense Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), tomou posse na noite de terça-feira, 9 de dezembro, como diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

É a primeira vez que o Ceará é oficializado como parte da Diretoria Executiva da entidade, desta vez para o quadriênio 2025/2029. Do Nordeste, apenas o Estado e a Bahia compõem as cadeiras.

A cerimônia marcou a recondução de João Martins à Presidência da CNA, após reeleição por unanimidade.

Vale lembrar que, em 28 de novembro, Amílcar foi reeleito, por aclamação, para a Presidência da Faec, no quadriênio 2026/2029.

Na atuação, ele afirmou que mira os eixos da tecnologia e da inovação como prioritários. “A inovação tem que estar dentro das nossas fazendas.”

Sobre o Ceará, o presidente da Faec destaca que a posse representa avanço sobretudo para os produtores rurais cearenses, que passam a contar com uma representação direta na defesa dos interesses do agronegócio do Estado em âmbito nacional.

Durante o evento, Amílcar afirmou que sua entrada na diretoria tem como foco fortalecer a atuação institucional da CNA e ampliar sua contribuição ao setor.

Ele disse ainda que o presidente da CNA, João Martins, endereçou como missão aos diretores auxiliar o Instituto CNA, cuja gestão é de responsabilidade do cearense. “Vamos lutar para representar bem o Ceará.”

“A CNA é a grande protagonista do agronegócio deste país. O que nos interessa agora é colaborar com o agronegócio e com os produtores do Brasil, assim como a gente tem tentado ajudar os do Ceará”, complementou.

A cerimônia de posse foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF).

Marcaram presença representantes de entidades do agro, do setor privado, deputados, senadores, embaixadores, autoridades, produtores rurais, presidentes de federações estaduais de agricultura e pecuária, diretores e integrantes do Sistema CNA/Senar.

Na ocasião, foram empossados também os vice-presidentes que vão compor a Diretoria Executiva e os integrantes do Conselho Fiscal (efetivos e suplentes) para o mesmo período (quadriênio 2025/2029).

Veja a composição da Diretoria Executiva da CNA (Quadriênio 2025/2029):

Presidente – João Martins da Silva Júnior (BA)



1º vice-presidente – Gedeão Silveira Pereira (RS)



2º vice-presidente – Antônio Pitangui de Salvo (MG)



1º vice-presidente de Finanças – Humberto Miranda (BA)



2º vice-presidente de Finanças – Muni Lourenço Silva Júnior (AM)



1º vice-presidente de Secretaria – Marcelo Bertoni (MS)



2º vice-presidente de Secretaria – José Amílcar de Araújo Silveira (CE)

