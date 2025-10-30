Ceará mantém criação de 600 búfalos no município de Paracuru

Foto: Daniela Prado/Laguna/Divulgação Fazenda Laguna fica no município de Paracuru

O Ceará mantém criação de 600 búfalos da raça Murrah no município de Paracuru, a 90,61 km de Fortaleza, Litoral Oeste. É a única propriedade do Estado dedicada somente à pecuária bubalina.

Investimento pertence à Fazenda Laguna, que aposta na produção de leite e em genética, a partir de parceria com o Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Foco é em desenvolver projetos de fertilização in vitro (FIV) para aprimoramento genético da espécie.

Além da produção de leite e derivados, a Queijaria Laguna, instalada na própria fazenda, produz 32 tipos de queijos e derivados, com cerca de 60 variações comerciais, sendo 10 deles feitos exclusivamente com leite de búfala.

Essa operação vai para os segmentos de food service, supermercados, hotéis e restaurantes do Ceará.

Conforme a empresa, são mais de 100 empregos diretos e cerca de 300 indiretos, abrangendo 200 famílias produtoras de leite, além de movimentar cadeia de fornecedores e prestadores de serviços locais.

Pela atuação, a Laguna já recebeu o reconhecimento da Associação Venezuelana de Criadores de Búfalos (Asobufalo) e participou da Primeira Conferência Internacional de Mozzarella, realizada na Itália, em 2024.

Encontro Nacional de Bubalinocultores será realizado em Fortaleza

O crescimento do mercado cearense neste tipo de criação também atraiu para Fortaleza a 17ª edição do Encontro Nacional de Bubalinocultores, realizado pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB).

O evento será de 4 a 7 de novembro e reunirá especialistas, criadores e pesquisadores da bubalinocultura brasileira, em torno de temas como genética, nutrição, produção de leite e carne, sustentabilidade e inovação no setor.

Uma das palestras será sobra “A Bubalinocultura Mundial: Estado da Arte”, ministrada pelo professor doutor William Gomes Vale, da Uece, abrindo a programação técnica.

Produção de leite e alimentação de búfalas (20/10) — com participações de Marcelo Pimenta (MG), Dr. Otávio Bernardes (SP) e prof. Dr. Magno José Duarte Cândido (UFC), que abordarão estratégias de nutrição, suplementação e uso de forrageiras na estação seca.

Genética e reprodução (23/10) — com o Prof. Dr. Sebastião Tavares Rolim Filho (UFRA) e Dr.ᵃ Gabriela Stefani (ABCB), que apresentarão inovações em melhoramento genético e uso de biotecnologias aplicadas à reprodução bubalina.

Carne de búfalo e mercado (27/10) — com Prof. Dr. Ricardo Pessoa (UFRPE) e Dr. Rogério Gonçalves (RS), discutindo desafios de comercialização e o case de sucesso da marca Baby Buf Premium.

Os participantes também poderão conhecer o manejo produtivo no Búfalo Tour, realizado em 7 de novembro, na Fazenda e Laticínio Laguna, em Paracuru.

