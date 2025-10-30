Logo O POVO+
Ceará mantém criação de 600 búfalos no município de Paracuru
Foto de Beatriz Cavalcante
clique para exibir bio do colunista

Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda

Beatriz Cavalcante economia

Ceará mantém criação de 600 búfalos no município de Paracuru

Única propriedade do Estado dedicada somente à pecuária bubalina fica na Fazenda Laguna, que aposta na produção de leite e em projetos de genética
Tipo Opinião
Fazenda Laguna fica no município de Paracuru (Foto: Daniela Prado/Laguna/Divulgação)
Foto: Daniela Prado/Laguna/Divulgação Fazenda Laguna fica no município de Paracuru

O Ceará mantém criação de 600 búfalos da raça Murrah no município de Paracuru, a 90,61 km de Fortaleza, Litoral Oeste. É a única propriedade do Estado dedicada somente à pecuária bubalina.

Investimento pertence à Fazenda Laguna, que aposta na produção de leite e em genética, a partir de parceria com o Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Foco é em desenvolver projetos de fertilização in vitro (FIV) para aprimoramento genético da espécie.

Além da produção de leite e derivados, a Queijaria Laguna, instalada na própria fazenda, produz 32 tipos de queijos e derivados, com cerca de 60 variações comerciais, sendo 10 deles feitos exclusivamente com leite de búfala.

Essa operação vai para os segmentos de food service, supermercados, hotéis e restaurantes do Ceará.

Conforme a empresa, são mais de 100 empregos diretos e cerca de 300 indiretos, abrangendo 200 famílias produtoras de leite, além de movimentar cadeia de fornecedores e prestadores de serviços locais. 

Pela atuação, a Laguna já recebeu o reconhecimento da Associação Venezuelana de Criadores de Búfalos (Asobufalo) e participou da Primeira Conferência Internacional de Mozzarella, realizada na Itália, em 2024.

Criação de búfalos no Ceará(Foto: Daniela Prado/Laguna/Divulgação)
Foto: Daniela Prado/Laguna/Divulgação Criação de búfalos no Ceará

Encontro Nacional de Bubalinocultores será realizado em Fortaleza  

O crescimento do mercado cearense neste tipo de criação também atraiu para Fortaleza a 17ª edição do Encontro Nacional de Bubalinocultores, realizado pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB).

O evento será de 4 a 7 de novembro e reunirá especialistas, criadores e pesquisadores da bubalinocultura brasileira, em torno de temas como genética, nutrição, produção de leite e carne, sustentabilidade e inovação no setor.

Uma das palestras será sobra “A Bubalinocultura Mundial: Estado da Arte”, ministrada pelo professor doutor William Gomes Vale, da Uece, abrindo a programação técnica.

Haverá também painéis temáticos como: 

  • Produção de leite e alimentação de búfalas (20/10) — com participações de Marcelo Pimenta (MG), Dr. Otávio Bernardes (SP) e prof. Dr. Magno José Duarte Cândido (UFC), que abordarão estratégias de nutrição, suplementação e uso de forrageiras na estação seca.
  • Genética e reprodução (23/10) — com o Prof. Dr. Sebastião Tavares Rolim Filho (UFRA) e Dr.ᵃ Gabriela Stefani (ABCB), que apresentarão inovações em melhoramento genético e uso de biotecnologias aplicadas à reprodução bubalina.
  • Carne de búfalo e mercado (27/10) — com Prof. Dr. Ricardo Pessoa (UFRPE) e Dr. Rogério Gonçalves (RS), discutindo desafios de comercialização e o case de sucesso da marca Baby Buf Premium.

Os participantes também poderão conhecer o manejo produtivo no Búfalo Tour, realizado em 7 de novembro, na Fazenda e Laticínio Laguna, em Paracuru.

Mais notícias de Economia

Foto do Beatriz Cavalcante

Informe-se sobre a economia do Ceará aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?