O projeto de construção da usina de dessalinização (Dessal), na Praia do Futuro, deve ter o início oficial das obras de instalação da infraestrutura em 2026. A direção do consórcio Águas de Fortaleza, parceiro da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), aguarda para janeiro o documento restante.
Essa permissão que ainda falta para o início dos trabalhos é o alvará da Prefeitura de Fortaleza. A Dessal já possui licenciamento ambiental emitido pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace) e liberação do terreno de marinha emitido pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU).
Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura, empresa líder do Consórcio Águas de Fortaleza, destaca que o projeto enfrentou desafios que geraram mudanças estruturais importantes no projeto, o que fez com que um novo processo de licenciamento fosse exigido.
Vale lembrar que o local onde seria construído a usina de dessalinização - projeto apresentado em 2019 - enfrentou uma série de disputas em 2023, quando empresas do setor de telecomunicações reclamaram da proximidade do ponto das adutoras em relação aos cabos submarinos de fibra óptica intercontinentais.
Após o caso ganhar repercussão nacional, ao ser levantado o risco de "apagão de internet" no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Governo do Ceará e até o Governo Federal entraram na questão e foi acordada a mudança do local - que passaria a ocupar terreno onde havia mais de 200 famílias instaladas - o que causou mais demora.
"Fizemos a adaptação do projeto da Dessal. Já obtivemos o licenciamento ambiental e agora o último passo é o alvará da Prefeitura em que estamos na fase final. Seguramente em janeiro vamos ter condição de dar o start em parte do projeto", pontua.
Sobre o cronograma de obras, Renan enfatiza que o processo deve ser acelerado para que o prazo de conclusão de dois anos possa ser cumprido ou até antecipado.
Para 2026, além do início das obras físicas da usina e tubulações ligando a usina e os reservatórios da Cagece, Renan estima para o segundo semestre a chegada da operação de instalação em mar, com as adutoras.
"A operação deve começar após a conclusão das obras, que devem durar dois anos. Acabamos atrasando muito, deixando de gerar bastante água potável, mas o importante é que o projeto continua ainda mais relevante (na política segurança hídrica do Estado). Estamos muito crentes que o negócio agora vai", pontua.
O projeto Dessal prevê um valor global de investimento que supera R$ 3 bilhões, entre construção da planta, implantação de adutoras, operação e manutenção ao longo de 30 anos de contrato de concessão administrativa (PPP) - com término previsto em 2051.
A implantação da planta de dessalinização deve permitir a obtenção de 1 metro cúbico de água dessalinizada por minuto (m³/s). São mil litros de água por segundo que serão destinados ao macrossistema de distribuição da Cagece para a Grande Fortaleza, com perspectiva de beneficiar cerca de 720 mil pessoas.
