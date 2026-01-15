Produção industrial do Ceará tem a 3ª maior queda em novembro, diz IBGE

Foto: AURÉLIO ALVES A atividade industrial do Estado registrou no ano uma queda de 0,9% no desempenho

A indústria do Ceará registrou o terceiro pior desempenho de produção no Brasil, com uma retração de 2,6% na passagem de outubro para novembro de 2025, à frente apenas do Amazonas (-2,8%) e de Goiás (-6,4%).

O índice ficou abaixo do nacional, que se manteve estável (0%). Os dados são da série com ajuste sazonal da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta quarta-feira, 14 de janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Confira abaixo o ranking de novembro:

Mato Grosso: 7,2%

Espírito Santo: 4,4%

Paraná: 1,1%

Pernambuco: 0,9%



Minas Gerais 0,9%

Bahia: 0,9%

Rio Grande do Sul: 0,6%

Pará: -0,5%

São Paulo: -0,6%

Santa Catarina: -0,8%

Rio de Janeiro: -1,9%

Ceará: -2,6%

Amazonas: -2,8%

Goiás: -6,4%



Com essa queda, o Ceará acumulou, nos onze meses do ano, um recuo no desempenho do setor industrial de 0,9%, em relação à igual período de 2024.

O resultado negativo foi influenciado, principalmente, pelas atividades relacionadas a máquinas, a aparelhos e materiais elétricos (-1,61%) e ao vestuário (-1,15%).

Além delas, os setores de refino e biocombustíveis (-0,72%), o têxtil (-0,7%) e o de bebidas (-0,45%) também registraram baixas.

Já, do lado das altas, estavam: metalurgia (1,2%), alimentos (1,18%), produtos químicos (1,14%), produtos de couro e calçados (0,19%) e produtos de metal (0,03%).

Confira o desempenho de cada atividade industrial do Ceará em 2025

Metalurgia: 1,2%

Alimentos: 1,18%

Produtos químicos: 1,14%



Produtos de couro e calçados: 0,19%

Produtos de metal: 0,03%

Minerais não-metálicos: 0%

Bebidas: -0,45%

Têxtil: -0,7%



Refino e biocombustíveis: -0,72%

Vestuário: -1,15%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos: -1,61%

Cenário nacional

Com um resultado nacional estável, a atividade industrial de oito dos 15 locais investigados pela PIM Regional tiveram melhora no desempenho na passagem de outubro para novembro. Os destaques nas altas foram do Mato Grosso (7,2%) e do Espírito Santo (4,4%), e nas baixas foram de Goiás (-6,4%) e do Amazonas (-2,8%).

A produção industrial, assim, permaneceu 2,4% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas ainda ficou 14,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Entre as atividades, a principal influência negativa foi registrada por indústrias extrativas, que recuou 2,6% em novembro de 2025, eliminando parte do avanço de 3,5% verificado em outubro.

Vale destacar também as contribuições negativas assinaladas pelos setores de veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,6%), de produtos químicos (-1,2%), de produtos alimentícios (-0,5%) e de bebidas (-2,1%).

Por outro lado, entre as dez atividades que mostraram avanço na produção, o setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (9,8%) exerceu o principal impacto na média da indústria e interrompeu dois meses seguidos de recuo na produção, período em que acumulou perda de 22,6%.

Outras influências positivas relevantes vieram de impressão e reprodução de gravações (18,3%), de metalurgia (1,8%), de produtos de metal (2,7%), de produtos de minerais não metálicos (3%) e de máquinas e equipamentos (2%).

