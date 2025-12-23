Investidores do setor de baterias miram o Ceará

Foto: iPhoto/adobestock Baterias associadas a parques eólicos e fotovoltaicos são encaradas como solução para o curtailment no Brasil

Os investidores do setor de baterias sondam o Ceará na intenção de instalar fábricas no Estado. As tratativas já acontecem com o Banco do Nordeste e também com o governo estadual, segundo apurou esta coluna. O objetivo é claro: participar do inédito Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2026 - Armazenamento, cuja consulta pública já foi feita pelo Ministério de Minas e Energia (MME), e instalar uma unidade fabril no Nordeste - o principal polo de geração de energia renovável do País.

A modelagem proposta pelo MME é de o governo contrate novos sistemas de armazenamento de energia em baterias - conhecidos internacionalmente como SAE-BESS -, os quais vão dar suporte aos parques eólicos e fotovoltaicos, principalmente. A ideia é de que as BESS armazenem a energia gerada por torres eólicas e placas solares e injetem na rede elétrica de forma constante, evitando os picos que causaram queda do Sistema Interligado Nacional e, consequentemente, apagão no País.

Com a chegada das empresas de baterias, a expectativa é de que o curtailment - termo em inglês para a parada programada de geração pelas usinas - tenha menor impacto sobre o setor de renováveis, o qual amargou prejuízos milionários nos últimos anos.

Dois investidores já sondaram o BNB, revela Eliane Brasil, superintendente da instituição no Ceará. "Tem muita gente preparada para isso já, o banco trabalha duas formas de atuar neste leilão de baterias e no leilão de transmissão também. Inclusive, são prioridades dentro do banco", reforça.

Roseane Medeiros, secretária de Assuntos Internacionais do Ceará, conta que recebeu investidores suecos antes mesmo do anúncio pelo governo federal dos planos para a realização dos leilões e também projeta 2026 como um ano de maior captação desse tipo de equipamento para o Estado.

"Eles (os investidores) procuram qual local do Brasil oferece mais vantagens e, logicamente, nós temos grandes vantagens como a geração de energia renovável, a localização estratégica e o Porto do Pecém", destaca.

Os elementos citados por Roseane são essenciais neste primeiro momento de captação das fábricas de BESS para o Ceará, uma vez que toda a tecnologia de armazenamento de energia elétrica em larga escala é estrangeira - com destaque para a Tesla e a BYD. Isso significa que o maquinário para a montagem e produção das baterias devem vir do exterior até o Pecém para, então, ser direcionado aos contratantes - semelhante ao que acontece com as pás eólicas e os aerogeradores já produzidos no Ceará.

"Toda a infraestrutura que a gente criou e todo o potencial que possuímos não podem ser ignorados por esses investidores", diz confiante a secretária de Assuntos Internacionais.

Mercado imobiliário

Uma das praças mais promissoras nos últimos anos no mercado imobiliário, o Ceará renova recordes em todas as frentes do setor. Balanço feito pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE) indica avanço 174,9% no número de profissionais cadastrados na entidade entre 2020 e 2025. A quantidade de corretores saiu de 761 - dos quais 681 atuava como pessoa física (PF) e outros 80 como pessoa jurídica (PJ) - para 2.092 - sendo 1.962 PFs e 230 PJs.

Articulação

Agro, indústria e varejo devem caminhar de mãos dadas no próximo ano, segundo falou a esta coluna Amílcar Silveira, presidente da Faec. Ele disse ter tido conversas promissoras com o presidente eleito da CDL de Fortaleza, Maurício Filizola, para que os setores ajam juntos, a exemplo do que já acontece entre a Faec e a Fiec. "Juntos, nós podemos ajudar o Ceará a crescer e pode ter certeza que vamos fazer isso", prometeu.

Serviço

Mais de 5 mil atendimentos gratuitos foram feitos pela Afya Educação Médica Fortaleza, em 2025, com os alunos de graduação. A ação social é realizada todas às sextas-feiras e sábados, quando ocorrem as aulas práticas na sede da Afya (rua Vicente Linhares, 500, Térreo, Aldeota). Informações sobre os agendamentos estão no www.afya.com.br

10

milhões de reais vão ser aplicados pelo Grupo Hiperferro em 2026 na abertura de duas novas unidades: uma no Ceará e outra na Bahia. A expansão ancora também a projeção de crescimento da empresa, que mira um resultado 15% maior no próximo ano, segundo Eduardo Pacheco, diretor executivo do Grupo Hiperferro.

Feliz Natal

A todos que acompanham os dizeres desta coluna fica meu desejo de que a noite de hoje - tão repleta de significados - inicie um período de felicidades, saúde e prosperidade. Feliz Natal!

