Bolsa Família tem 120 mil beneficiários a menos no Ceará em janeiro

Foto: Roberta Aline / MDS PROGRAMA do Governo Federal vai pagar R$ 915,8 milhões no Ceará

Nesta segunda-feira, 19 de janeiro, foi iniciado o pagamento do Bolsa Família a 1,33 milhão de famílias dos 184 municípios do Ceará. São 120 mil a menos em relação à igual período do ano passado, quando 1,45 milhão recebiam o benefício.

No Estado, o Governo Federal repassa R$ 915,8 milhões. São R$ 49 milhões a menos na comparação com janeiro de 2025, quando foram pagos R$ 964,8 milhões.

O que aumentou no Ceará foi o valor médio recebido, de R$ 684,24, o que era anteriormente de R$ 665,21, ou R$ 19,03 a menos.

O cronograma de pagamentos segue até 30 de janeiro, de acordo com o fim do Número de Identificação Social (NIS), e os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Considerando a quantidade de crianças de zero a seis anos que recebem o Benefício Primeira Infância no Ceará, o montante saiu de 555 mil em janeiro de 2025 para 504,9 mil atualmente, uma queda de 50,1 mil.

O acréscimo de R$ 150 é destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no Estado é de R$ 73,1 milhões, abaixo dos R$ 78,8 milhões do ano anterior.

O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 869 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 41 mil gestantes e 24,3 mil nutrizes no Estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 44,9 milhões.

Em termos de comparação, anteriormente eram 936 mil crianças e adolescentes, 77,2 mil gestantes e 25,3 mil nutrizes no Ceará, totalizando R$ 48,2 milhões.

Em Fortaleza, 38,1 mil benefícios do Bolsa Família foram cortados

Atualmente, Fortaleza é o município com maior número de beneficiários no Ceará, com 282,3 mil famílias atendidas. Na sequência aparecem Caucaia (55.977), Juazeiro do Norte (33.746), Maracanaú (32.032) e Sobral (21.898).

Em 2025, 320,4 mil famílias foram contempladas na Capital, equivalendo a uma queda de 38,1 mil benefícios em janeiro de 2026.

As cidades de maior monta de beneficiários também eram as mesmas no ano passado. Caucaia tinha 65.039 famílias com pagamentos, resultando em menos 9 mil famílias neste ano.

Já Juazeiro do Norte tinha 34.858 (menos 1,1 mil), Maracanaú 34.584 (2,5 mil) e Sobral 23.210 (menos 1,3 mil).

No recorte do valor médio do Bolsa Família, neste ano, São Benedito é o município cearense com maior montante: R$ 726,66. Depois aparecem Morrinhos (R$ 718,40), Caucaia (R$ 717,23), Ibiapina (R$ 716,41) e Marco (R$ 714,98).

Motivos para a redução de beneficiários do Bolsa Família

O POVO procurou o Governo Federal para entender a redução no número de beneficiários e o aumento do valor médio no Estado.

Em nota, o MDS frisou que o Bolsa Família é um programa dinâmico, com entradas e saídas de famílias todos os meses, e que a redução recente está relacionada a alguns fatores:

Melhora nas condições de emprego e renda: muitas famílias conseguiram se inserir no mercado de trabalho, alcançando renda acima do limite estabelecido para permanência no programa.

muitas famílias conseguiram se inserir no mercado de trabalho, alcançando renda acima do limite estabelecido para permanência no programa. Aprimoramento do Cadastro Único: o processo de revisão cadastral e de averiguação de informações contribuiu para tornar a base de dados mais precisa e atualizada, evitando pagamentos indevidos.

o processo de revisão cadastral e de averiguação de informações contribuiu para tornar a base de dados mais precisa e atualizada, evitando pagamentos indevidos. Porta de saída: a lógica do programa é justamente apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade até que elas consigam retomar autonomia, garantindo que o benefício chegue a quem realmente precisa.

a lógica do programa é justamente apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade até que elas consigam retomar autonomia, garantindo que o benefício chegue a quem realmente precisa. Outros motivos: desligamento voluntário, descumprimento das condicionalidades de saúde e educação, fornecimento de informações falsas ou omissão de dados.

Essas movimentações, conforme o Ministério, “são parte natural da gestão do programa e refletem tanto avanços sociais quanto o compromisso do Governo Federal com a focalização e a transparência na política de transferência de renda.”

Bolsa Família fecha 2025 com 2,1 milhões de beneficiários a menos no governo Lula



Bolsa Família no Brasil



Em todo o País, o Bolsa Família chega a 18,77 milhões de beneficiários a partir desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, nos 5.570 municípios. O valor médio é de R$ 697,77, a partir de um investimento de R$ 13,1 bilhões.

Nas ações de enfrentamento a desastres previstas no programa de transferência de renda para situações como secas, enchentes, inundações e eventos climáticos extremos, 176 municípios recebem o pagamento de maneira unificada, no primeiro dia do calendário.

Entre eles, 120 cidades do Rio Grande do Norte, 29 da Bahia, dez de Sergipe, além de seis em Roraima, quatro no Paraná, três no Amazonas, duas no Piauí, uma no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.

Já no pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 8,4 milhões de crianças de zero a seis anos recebem neste mês o Benefício Primeira Infância.

Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento é de R$ 1,22 bilhão.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 13,7 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 625 mil gestantes e 375 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 706,7 milhões.

Neste mês, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário e específico, 247,7 mil famílias com pessoas indígenas, 289,3 mil com quilombolas, 397,2 mil com catadores de material reciclável, 253,8 mil com pessoas em situação de rua, 56,5 mil com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 56 mil com crianças em situação de trabalho infantil.

Calendário de pagamento do Bolsa Família de janeiro de 2026

A organização do pagamento do Bolsa Família é pelo número final do NIS. O primeiro repasse deste ano começa nesta segunda-feira, 19 de janeiro, da seguinte forma:

NIS final 1 - segunda-feira, 19 de janeiro

NIS final 2 - terça-feira, 20 de janeiro

NIS final 3 - quarta-feira, 21 de janeiro

NIS final 4 - quinta-feira, 22 de janeiro

NIS final 5 - sexta-feira, 23 de janeiro

NIS final 6 - segunda-feira, 26 de janeiro

NIS final 7 - terça-feira, 27 de janeiro

NIS final 8 - quarta-feira, 28 de janeiro

NIS final 9 - quinta-feira, 29 de janeiro

NIS final 0 - sexta-feira, 30 de janeiro

Os números do Bolsa Família no Brasil

84,4% dos responsáveis familiares são mulheres: 15,8 milhões

Pessoas de cor preta/parda representam a predominância entre os beneficiários e somam 36 milhões (73,25%)

O Nordeste reúne o maior número de contemplados em janeiro, com 8,75 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 6 bilhões.

Sudeste tem 5,29 milhões de famílias e R$ 3,72 bilhões em repasses

Norte possui 2,44 milhões de famílias e R$ 1,77 bilhão em pagamentos

Sul tem 1,29 milhão de beneficiários e R$ 898 milhões a receber

Centro-Oeste registra 990,7 mil famílias e R$ 703 milhões repassados

O maior número de contemplados em janeiro está na Bahia, com 2,3 milhões de famílias beneficiárias, a partir de um aporte de R$ 1,56 bilhão.

São Paulo aparece na sequência, com 2,2 milhões de contemplados.

Em outros seis estados há mais de um milhão de integrantes: Pernambuco (1,46 milhão), Minas Gerais (1,41 milhão), Rio de Janeiro (1,4 milhão), Ceará (1,33 milhão), Pará (1,25 milhão) e Maranhão (1,15 milhão)

Roraima é o estado com maior valor médio de repasse aos beneficiários em janeiro: R$ 756,40. Amazonas (R$ 741,03), Amapá (R$ 737,14), Acre (R$ 732,98), Distrito Federal (R$ 727,81) e Pará (R$ 719,05) completam a lista das cinco maiores médias

