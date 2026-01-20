Voo Fortaleza–Madri terá impacto econômico de R$ 120 milhões, projeta Setur

Foto: FERNANDA BARROS ￼CERIMÔNIA do corte da faixa do novo voo Fortaleza-Madri pela Iberia

A nova rota aérea direta entre Fortaleza e Madri, inaugurada nesta segunda-feira, dia 19, no Aeroporto Pinto Martins, deve gerar um impacto econômico superior a R$ 120 milhões na economia do Ceará até o fim de 2026.

A estimativa foi apresentada pelo secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, e considera o perfil do turista europeu, que, segundo a Secretaria de Turismo (Setur), tem maior gasto médio e permanece mais tempo no destino.



O voo marca a entrada oficial da companhia espanhola Iberia na malha aérea internacional do Ceará, conectando a capital cearense a Madri, um dos principais hubs aéreos da Europa. A operação foi anunciada em março de 2025 e passa a integrar a estratégia de internacionalização do turismo cearense.



Inicialmente, a rota contará com três frequências semanais, às segundas, quintas e sábados, com chegada a Fortaleza às 16h50 e partida às 18h20.

Ampliação do voo prevista a partir de abril

A partir de 12 de abril, a operação será ampliada para cinco voos semanais, aumentando a oferta de assentos e as possibilidades de conexão com outros destinos europeus atendidos pela Iberia.



Segundo a Setur, a projeção de impacto econômico leva em conta ainda o aumento do fluxo de turistas internacionais e os efeitos indiretos sobre a cadeia produtiva do turismo, como hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços. De acordo com Eduardo, a nova rota contribui para ampliar a receita do setor no Estado ao atrair visitantes com maior poder de consumo.



Para a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, a ligação direta com a capital espanhola fortalece a posição da cidade no mercado internacional. Conforme ela, a nova conexão amplia a visibilidade de Fortaleza como destino turístico e contribui para a permanência dos visitantes na cidade, com reflexos na economia local.



Os voos serão operados com aeronaves Airbus A321XLR, modelo de última geração voltado para rotas de longa distância, com maior eficiência operacional. A expectativa é que a ampliação gradual da frequência ao longo de 2026 acompanhe o desempenho da demanda.



A implantação da rota Fortaleza–Madri é resultado de articulação entre o Governo do Estado, por meio da Setur, a Embratur e a Iberia. Para o governador Elmano de Freitas, a conexão direta com a capital espanhola ocorre em um momento de consolidação do turismo internacional no Ceará.



Em 2025, o Estado recebeu 3,48 milhões de turistas, alta de 8,35% em relação ao ano anterior.



Além do fluxo internacional direto, o governo avalia que a posição geográfica do Ceará pode favorecer a utilização do Aeroporto Internacional Pinto Martins como ponto de conexão para passageiros de outros estados do Norte e Nordeste com destino à Europa.



Repercussão

A Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, destaca que a nova rota reforça o papel do terminal cearense como porta de entrada do Brasil para o mercado europeu. Já a Iberia afirma que a inclusão de Fortaleza amplia sua presença no País, que passa a contar com voos da companhia para quatro cidades brasileiras.



Raphael de Lucca, country manager da Iberia no Brasil, explica que a inclusão de Fortaleza representa um marco na atuação da companhia no País. Segundo ele, a nova rota integra a estratégia de expansão da Iberia no mercado brasileiro, que passa a contar com voos para quatro cidades.



Com a ligação direta a Madri, o Ceará amplia o acesso a mercados internacionais e fortalece sua estratégia de atração de visitantes estrangeiros, com expectativa de reflexos econômicos ao longo dos próximos anos.



