Exclusivo: Chevrolet Captiva terá produção iniciada no primeiro semestre de 2026 no Ceará

*Enviado a Campos do Jordão (SP)

A montagem do SUV elétrico Chevrolet Captiva na Planta Automotiva do Ceará (Pace), em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza (a 40,35 km) deve iniciar ainda no primeiro semestre deste ano.

A informação foi revelada ao O POVO pelo vice-presidente da General Motors (GM) na América do Sul, Fábio Rua, que prevê fabricação anual de até 15 mil unidades do modelo na unidade cearense.

Em dezembro de 2025, a fábrica começou a produção do Chevrolet Spark, SUV compacto também 100% elétrico. De acordo com o executivo, a linha de montagem da indústria está sendo adaptada para receber o Captiva.

“É uma planta nova, que requer uma série de ajustes, treinamento, contratação de pessoal e alguns aperfeiçoamentos na estrutura que já existia. Então, precisamos de um pouco mais de tempo para garantir um fluxo contínuo de produção”, assinalou Fábio. A data de início da fabricação ainda não foi confirmada.

Vale frisar que os carros na Pace são montados pela parceira da GM, cujo contrato fechado foi de R$ 400 milhões com a Comexport, empresa responsável pelo projeto, que incrementou o aporte em mais R$ 500 milhões voltado à pesquisa e desenvolvimento (P&D) até o fim da década.

Os dois SUVs serão produzidos no regime Semi Knocked-Down (SKD), em que os veículos chegam da China parcialmente montados e recebem os últimos acabamentos e calibração, além de passarem por testes de qualidade. A intenção da GM, segundo o vice-presidente, é ampliar gradualmente a nacionalização das etapas de produção.



Até 2030, a montadora projeta que 100% dos carros fabricados pela marca no Brasil tenham algum tipo de eletrificação no conjunto mecânico.

A meta acompanha o interesse crescente do consumidor por modelos elétricos e híbridos. Em 2023, os carros eletrificados representavam 3% das vendas no mercado nacional, percentual que saltou para 11% em 2025 e chegou a 16% em janeiro deste ano, segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).



De olho nessa fatia de mercado, a GM anunciou que vai produzir os seus primeiros carros híbridos-flex do mundo na fábrica de São Caetano do Sul (SP), com previsão de início da linha de montagem ainda em 2026. Por enquanto, segundo Fábio Rua, não há planos de incluir esses modelos na planta do Ceará, mas a possibilidade pode ser considerada no futuro a depender da performance dos produtos no mercado.

“A gente precisa testar o mercado e a nossa capacidade de produzir esses carros, dando um passado de cada vez, com muita responsabilidade, identificando oportunidades para pensar em eventuais expansões, não só na planta do Ceará, mas em outras fábricas também. Se o nosso cliente abraçar a eletrificação, carro não vai faltar”, afirmou o executivo.

Captiva já está no mercado



Lançado no Brasil em dezembro de 2025, o Captiva EV já está à venda nas mais de 400 concessionárias da Chevrolet no País em versão única por R$ 199,90 mil. Conforme a GM, o modelo estreia em uma configuração exclusiva para a região, desenvolvida a partir das necessidades locais e validada pela engenharia brasileira.



Posicionado na categoria dos SUVs médios, o carro tem o espaço como um dos seus principais trunfos, com 2.800 mm de entre-eixos, 4.745 mm de comprimento, 1.982 mm de largura e 1.650 mm de altura. O porta-malas oferece mais de 400 litros de capacidade, além de um compartimento inferior dedicado ao recarregador portátil e ao estepe.



O interior é revestido com materiais selecionados, com superfícies soft-touch em portas e painel. A tecnologia embarcada inclui central multimídia vertical de 15,6 polegadas, conectividade com Apple CarPlay e Android Auto e a função Modo DJ, que permite comandar rádios, streaming e podcasts via Bluetooth.



Na parte mecânica, o motor elétrico entrega 201 cv de potência e 31,6 kgfm de torque imediato e aceleração de 0 a 100 km/h na faixa dos 9 segundos, de acordo com a GM.



A bateria de 60 kWh, com química lítio-ferro-fosfato (LFP), gera autonomia média de 304 km pelo padrão Inmetro e supera os 400 km em ciclos internacionais, utilizados como referência comparativa. A recarga rápida de até 120 kW é um dos diferenciais no segmento e permite recuperar de 30% a 80% da carga em cerca de 30 minutos.



Desde que chegou às lojas, no final do ano, o veículo lidera as vendas de sua categoria (SUV compacto 100% elétrico). Além do Captiva, o portfólio de elétricos da Chevrolet no Brasil ainda conta com o Spark EUV, Equinox EV e Blazer EV, fabricados na China e no México.

*O jornalista viajou a convite da General Motors (GM)





