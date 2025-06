Fortaleza vive clima de fim de ciclo com Vojvoda e deve optar por troca de técnico

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Racing, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025

A passagem de 1.500 dias, 308 jogos e cinco títulos de Juan Pablo Vojvoda pelo Fortaleza se aproxima do fim. O Esportes O POVO apurou que o clima no Pici é considerado de um encerramento de ciclo e o Tricolor deve optar pela demissão do técnico argentino. A definição da situação ocorrerá nos primeiros dias desta semana.

A pressão para a troca de comando teve início horas depois da derrota por 3 a 2 para o Santos, no Castelão, na quinta-feira, 12. A sexta-feira, 13, foi de intenso contato sobre o assunto. Com as férias até o próximo dia 25, jogadores e comissão técnica foram liberados, e Vojvoda viajou para a Argentina. Ao menos dois dirigentes do Leão tiveram contato com o treinador no último sábado, 14, e o ambiente de pressão foi pauta.

O comandante também tem insatisfações quanto ao clima turbulento vivido no Fortaleza nesta temporada e está ciente das cobranças sobre o departamento de futebol da SAF para que ele seja demitido. Os dias ao lado da família servem para recuperar o fôlego e refletir sobre o momento, mas consciente de que pode ser demitido. Vojvoda e seu entorno entendem que, ao contrário de outros momentos, há uma possibilidade real de desligamento.

A avaliação — praticamente unânime — no clube é de que o trabalho se esgotou e que o argentino dificilmente conseguirá encontrar soluções porque os jogadores não "compram" mais as ideias do modelo de jogo e da gestão de grupo. A análise interna é de que isso não é motivado apenas por atritos internos, mas também pela condução dos trabalhos de campo no dia a dia.

Os dirigentes, que antes respaldavam Vojvoda em momentos de crise — inclusive há algumas semanas — e até falavam em renovação de contrato, já não têm a confiança de que a comissão técnica conseguirá conduzir uma reação no Brasileirão, no qual o Tricolor está na zona de rebaixamento. O entendimento é que o treinador não conseguiu encontrar soluções para os problemas ao longo do primeiro semestre, não definiu uma base da equipe e acumulou atuações ruins, além de decisões controversas.

A decisão final sobre o assunto será do CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, que está sob forte pressão para executar as "mudanças drásticas" prometidas — inicialmente no elenco, mas agora também cobrado para que mexa na comissão técnica. Paz, que estava na Itália para acompanhar a equipe sub-13, será o responsável por demitir ou bancar Juan Pablo Vojvoda.

O argentino tem contrato com o Fortaleza até dezembro deste ano e em caso de uma demissão, portanto, terá de receber multa rescisória, o que não será um empecilho se a decisão de fato for por uma troca. Pela relação entre as partes e o status de idolatria do treinador, a intenção é conduzir uma eventual saída de forma respeitosa.