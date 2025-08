David Luiz saindo e Guzmán chegando movimentam o dia do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro David Luiz fez apenas 16 partidas pelo Fortaleza

O dia de ontem foi movimentado nos bastidores do Centro de Excelência Alcides Santos. Pela manhã, o zagueiro David Luiz se despediu de funcionários e jogadores do Fortaleza após rescindir seu contrato. Já à tarde, o departamento de futebol encaminhou uma nova contratação para reforçar o plantel: a do meio-campista colombiano Yeison Guzmán.

A saída de David Luiz já vinha sendo discutida internamente há alguns dias. O experiente defensor, anunciado no início desta temporada sob grande expectativa, não conseguiu corresponder dentro de campo. Ao todo, atuou em 16 partidas pelo Leão, com apenas duas vitórias: uma diante do Ferroviário, pela Copa do Nordeste, e outra contra o Fluminense-RJ, pela Série A.

Com passagens por gigantes como PSG (FRA), Chelsea (ING), Arsenal (ING) e Flamengo-RJ, David Luiz seguirá os últimos anos da carreira no Chipre, defendendo o Pafos FC. No clube cipriota, o zagueiro de 38 anos terá contrato de três temporadas, com salário milionário mensal e um projeto fora dos gramados para quando decidir pendurar as chuteiras. A informação foi divulgada em primeira mão pelo colunista do Esportes O POVO, Afonso Ribeiro.

A negociação para o fim antecipado do vínculo ocorreu de forma amigável entre David Luiz e o Fortaleza. As partes chegaram a um acordo de rescisão sem necessidade de compensação financeira por parte do Pafos. Vale lembrar que o contrato do defensor com o Tricolor ia até o final de 2026.

Internamente, a saída do atleta representa um alívio na folha salarial, liberando espaço para novas movimentações no mercado. Outro ponto que pesou para o clube não insistir na permanência de David Luiz foi sua posição na hierarquia do elenco, já que a comissão técnica de Renato Paiva considera que Kuscevic, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Brítez estão em melhores condições para assumir a titularidade.

Em contraponto à saída, há possibilidade de chegada. O Tricolor tem acerto encaminhado com Yeison Guzmán, meia de 27 anos, que pertence ao Torpedo Moscow, da Rússia — clube em que o ex-jogador Ari, atualmente dono do Atlético Cearense, atua como diretor esportivo. Segundo apuração do Esportes O POVO, o departamento de futebol do Fortaleza alinha os últimos detalhes para concluir a negociação.

Inicialmente, Guzmán negociava com outro clube sul-americano. No entanto, o rebaixamento direto do Torpedo Moscow por manipulação de resultados afetou o andamento das conversas. Após o ocorrido, o Fortaleza entrou em contato, e o atleta demonstrou interesse em atuar no Brasil.

Na temporada de 2025, o colombiano marcou cinco gols em 11 jogos. Antes do clube russo, defendeu o Deportes Tolima, onde atuou em 94 partidas, com 28 gols e 17 assistências. Ele também tem passagens por Atlético Nacional e Envigado, ambos da Colômbia.

Curiosamente, Guzmán chegou a ser anunciado por um clube brasileiro. Em 2021, o Cruzeiro divulgou sua contratação, mas o jogador desistiu da transferência e o negócio foi cancelado. À época, ele chegou a gravar um vídeo com a camisa celeste, dizendo ser “mais um louco pelo Cruzeiro” e completou: “Nos veremos em breve”. (Com Afonso Ribeiro e Rangel Diniz/Especial para O POVO)