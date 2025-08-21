Marcelo Vilar renova contrato com o Ferroviário até o Cearense de 2026

Foto: ROBSON ROCHA/Ferroviário AC Marcelo Vilar amplia sua sexta passagem no clube da Barra do Ceará

O Ferroviário renovou o vínculo do treinador Marcelo Vilar com objetivo de iniciar a montagem do elenco para a Taça Fares Lopes e para o Cearense de 2026. Apesar da equipe ter falhado no objetivo em conquistar o acesso para a Série C, a diretória coral entende que a manutenção do comandante é benéfica para o clube.

Com a ampliação do vínculo, o técnico cearense dá continuidade à sua sexta passagem pela equipe coral. Vilar assumiu a equipe em julho deste ano, após a demissão de Tiago Zorro, e em quatro partidas obteve uma vitória, um empate e uma derrota, somando 44,4% de aproveitamento. É válido apontar que o profissional esteve ausente da partida de volta contra o ASA-AL, devido a um processo pós-cirúrgico.

Marcelo Vilar obteve êxito ao classificar a equipe para o mata-mata da Série D, mas o time não conseguiu fazer frente ao rival alagoano, perdendo ambos os jogos, o primeiro por 1 a 0 e o segundo, fora de casa, por 2 a 0.

O experiente treinador é um dos nomes mais vencedores da história do Ferroviário, sendo campeão da primeira Série D e da primeira Fares Lopes da equipe, ambas em 2018, além de ter vencido a Copa dos Campeões Cearense em 2019. Em 2024, o técnico passou rapidamente pelo clube e se sagrou novamente campeão da Taça Fares Lopes.

Em entrevista às mídias oficiais do Ferrão, o profissional falou sobre suas motivações no "novo velho" desafio e sobre a postura do clube no mercado de transferências.

"Estou vendo o Ferroviário em uma nova fase, onde o clube vai trabalhar concomitantemente para conseguir resultados, títulos, e, ao mesmo tempo, revelar jogadores. Isto faz bem para o meu perfil e eu estou muito motivado de poder, agora, começar esse trabalho desde o zero, para podermos ter êxito e sucesso no restante desta caminhada e no ano que vem", disse o treinador.

"Diferentemente do ano passado, em que tivemos que montar um time praticamente só para disputar a Copa Fares Lopes, estamos nos planejando para montar um time para a Fares Lopes deste ano e para o Campeonato Cearense de 2026. Estamos começando os primeiros contatos, o primeiro momento é ver quem irá permanecer. Passarei a observar com mais cuidado os jogadores da base que temos aqui e a partir daí pensar em contratações para podermos ter um time equilibrado, um time que alie experiência e juventude", complementou.

Vale ressaltar que o Ferrão seguirá sua jornada sem Ciel. O camisa 99 e histórico jogador coral foi contratado pelo CSA-AL após o encerramento da passagem da equipe cearense na Série D e não fará parte do grupo que disputará o torneio estadual.

Esta será a primeira temporada desde 2023 em que o time da Barra do Ceará não contará com seu artilheiro. Além dos gols, Ciel era uma peça importante do elenco devido a sua qualidade, experiência e poder de decisão.