Fortaleza corre por três reforços e desfecho da compra de Guzmán na reta final da janela

O período de cinco dias até o encerramento da última janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 vai mobilizar um esforço do Fortaleza para concretizar o desejo de anunciar quatro contratações — uma delas já em estágio mais avançado.

O Esportes O POVO apurou que o Leão quer reforçar o elenco de Renato Paiva com um zagueiro, um volante e um centroavante, além de um meia, que é o colombiano Yeison Guzmán. A intenção é qualificar o elenco para a luta contra o rebaixamento na Série A e também repor as lacunas após o afastamento de cinco jogadores.

Das quatro peças desejadas, Guzmán já está em Fortaleza há cerca de 15 dias e mantém rotina de treinos no Pici enquanto aguarda o desfecho do negócio entre Fortaleza e Torpedo, da Rússia. O Tricolor vai comprar o meia de 27 anos da equipe europeia, sem envolver Luquinhas, que estava emprestado ao Legia Varsóvia, da Polônia, e será vendido para o Alanyaspor, da Turquia. O jovem venezuelano Kervin Andrade também deixará o Pici em definitivo, em venda para o Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 1,8 milhão de euros (R$ 11,3 milhões na cotação atual).

Já com a definição de que Luquinhas não fará parte da transação, o Fortaleza quer se resolver com os russos ainda nesta semana para deixar Guzmán à disposição de Paiva na retomada do Brasileirão após a Data Fifa. O colombiano, que se destacou no Tolima-COL, é avaliado como uma peça que pode elevar o nível técnico e contribuir com participações diretas em gols, seja com bolas nas redes ou assistências.

Por outro lado, para conseguir nomes para as outras três posições, o Leão precisará vasculhar o mercado com o prazo apertado. Na vice-lanterna da Série A, o clube não descarta fazer investimentos para adquirir algumas destas peças — além da compra de Guzmán.

Ao chegar ao Pici, Paiva já havia pedido novos nomes para a zaga, privilegiando defensores com qualidade na saída de bola. O Tricolor rescindiu com Titi e David Luiz e deve vender Gustavo Mancha para o Olympiacos, da Grécia. Restariam, portanto, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila para o setor — Cristovam, da base, foi agregado ao elenco profissional.

No meio-campo, a procura por um primeiro volante também se estende há alguns meses, com investidas no mercado nacional e também no exterior, mas sem sucesso até agora. O departamento de futebol e a comissão técnica entendem que precisam de um jogador com bom porte físico e maior poder de marcação. Além disso, Zé Welison, Rodrigo e Martínez foram afastados — Pierre e Pablo Roberto chegaram para o setor.

A busca por mais um centroavante, por sua vez, é novidade. O Leão iniciou 2025 com Lucero e Renato Kayzer, vendeu o segundo para o Vitória ao contratar Deyverson do Atlético-MG e, em julho, adquiriu o paraguaio Adam Bareiro por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época).

Apesar de ser o artilheiro do Fortaleza na temporada, com 11 gols, Lucero amarga jejum de três meses e coleciona más atuações. Bareiro, que foi avaliado com condição física ruim ao chegar ao clube, atuou oito vezes, mas ainda não balançou as redes — perdeu pênalti na derrota para o Mirassol, domingo passado, 24 —, e Deyverson foi afastado, restando os dois estrangeiros no elenco. Mas Renato Paiva quer mais uma opção para o setor, de preferência em condições de assumir a titularidade.

Na atual janela de transferências, o Leão já contratou sete jogadores: os goleiros Helton Leite e Vinicius Silvestre, o lateral-esquerdo Weverson, os volantes Pablo Roberto e Pierre e os atacantes Adam Bareiro e Herrera. Em 2025, no total, o clube já investiu R$ 40 milhões em reforços — conta que aumentará com a aquisição de Guzmán.