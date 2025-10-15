Técnicos de Ceará e Fortaleza projetam expectativas para o Clássico-Rainha

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Erivelton, técnico do Ceará e Erandir, treinador do Fortaleza

Às vésperas do primeiro Clássico-Rainha de 2025, os técnicos de Ceará e Fortaleza, Erivelton e Erandir, participaram do programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 14. Os treinadores falaram sobre as expectativas para o duelo e os desafios das equipes na temporada.

O confronto, válido pela 3ª rodada do Grupo A do Campeonato Cearense Feminino, será disputado nesta quinta-feira, 16, às 15 horas, com transmissão ao vivo da TV O POVO e nos canais do O POVO e Esportes O POVO no YouTube.

“Quando se trata de Ceará e Fortaleza, independente da modalidade, sempre vai haver essa rivalidade. É um jogo importante. Temos acompanhado o Ceará e a equipe tem montado um grupo muito bom. Esperamos fazer um grande jogo”, afirmou Erandir, técnico do Fortaleza.

Sob o comando de Erandir, as Leoas vivem boa fase. O time conquistou o acesso inédito à elite do futebol feminino brasileiro e venceu recentemente a Copa Maria Bonita. No Estadual, ocupa a vice-liderança do grupo, atrás do Ceará, com um jogo a menos.

Do outro lado, o Ceará busca o tricampeonato consecutivo e sonha em alcançar o hexacampeonato estadual. O técnico Erivelton reconheceu as dificuldades da temporada, mas destacou o foco da equipe.

“Infelizmente não conseguimos um dos nossos principais objetivos do ano, que era o acesso à Série A2. Temos que ter humildade para reconhecer que às vezes a equipe adversária foi melhor. Agora vamos para o Cearense tentar o tri, algo inédito. Sabemos que não é fácil, mas é focar para alcançar o objetivo”, avaliou.

Erivelton também comentou sobre os desafios estruturais do futebol feminino no país e cobrou mais visibilidade para a modalidade.

“Temos um problema cultural. Vivemos no país do futebol, mas quando falamos de futebol feminino, infelizmente ainda há preconceito. Para mudar isso, não basta apenas uma instituição tentar, é um trabalho de todos. Precisamos do apoio dos clubes, federações, imprensa etc. [...] Vamos ter uma Copa do Mundo agora em 2027 e esperamos que com isso tenhamos melhorias no futebol feminino. Mas acredito que estamos no caminho certo”, concluiu o técnico alvinegro.



Confira a entrevista na íntegra: