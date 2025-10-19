Fortaleza encara Atlético-PI e velhos conhecidos nas quartas do Brasileiro de Futsal

Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC Gugu Flores é um dos destaques do Fortaleza na temporada 2025

O Fortaleza entra em quadra às 11 horas de hoje para enfrentar o Atlético-PI, no Ginásio Verdão, em Teresina (PI), pelo primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida terá transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2), a partir das 10h45min.

O Leão entra em quadra após eliminar o Sorriso-MT por um placar elástico no agregado nas oitavas, tendo vencido o primeiro jogo por 5 a 0 e o segundo por 4 a 2. Apesar do 9 a 2 na soma dos resultados, ambos os jogos ficaram longe de serem tranquilos, com o Tricolor gerando saldo somente nos minutos finais dos confrontos.

As duas partidas foram marcadas por grandes atuações do goleiro Andson, que chegou até a marcar um gol no primeiro duelo. No primeiro duelo, que aconteceu em Sorriso (MT), o camisa 19 fez uma exibição de excelência nas vezes em que o sistema defensivo não conseguia suportar o volume dos mandantes.

No jogo da volta, em um contexto no qual a defesa leonina, sobretudo na figura dos fixos da equipe, não teve uma atuação consistente, o arqueiro novamente fez intervenções de grande qualidade quando os adversários chutavam a gol.

Em muitos lances, Andson mostrou muita maturidade no momento em que precisava "crescer" para cima do atacante e fechar os espaços da rede, uma vez que o time mato-grossense saiu em situações de um contra um em inúmeras oportunidades.

Na fase ofensiva, o Fortaleza se destaca pelos contragolpes. As tabelas entre os pivôs e os alas são o "carro-chefe" da equipe, que conseguem atravessar a quadra com poucos toques e muita velocidade. Entre os nomes dos setores, destaca-se Dudu.

O ala de 33 anos marcou em ambos os jogos da primeira fase do mata-mata e é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 8 gols. O dono da camisa 14 se destaca pela qualidade de seus dribles e pela frieza perante os goleiros.

Em entrevista concedida ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o jogador ressaltou a qualidade do adversário e disse que a equipe piauiense está entre as favoritas para ser finalista.

"É um jogo muito equilibrado, de altíssimo nível. Lá tem muitos jogadores que podem decidir a qualquer momento, acho que quem errar menos vai conseguir o resultado. São duas grandes equipes, que podem claramente chegar a final e conquistar o título", afirmou.

O Atlético-PI, por sua vez, é uma equipe que investiu em bons jogadores para o elenco desta temporada. O time trouxe nomes com bastante rodagem para este ano, entre eles Bruno Lambão, Nardinho e Jackson Samurai, todos campeões brasileiros pelo Fortaleza em 2025.

Na primeira fase, o Verdão teve uma campanha consistente de cinco vitórias, três empates — um deles sendo o 3 a 3 contra o Leão — e somente duas derrotas, obtendo a quarta colocação do grupo A. Nas oitavas de final, o clube de Teresina (PI) perdeu o primeiro jogo para o Criciúma-SC por 6 a 4, mas, em casa, classificou-se vencendo a partida por 4 a 1 no tempo normal e 2 a 0 na prorrogação.

Confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal:

Jogos de ida:

Ceará 2x6 Traipu-AL - 17/10

Atlético-PI x Fortaleza - 19/10 (domingo) às 11 horas, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube e na TV O POVO (48.2)

no YouTube e na (48.2) Apodi-RN x Chapecoense-SC - 19/10 (domingo) às 11 horas

Paraná x Passo Fundo - 21/10 (terça-feira) às 20 horas

Jogos de volta: