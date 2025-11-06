Torcida do Fortaleza faz festa em treino aberto antes do Clássico Rei

Foto: Samuel Setubal Concentração da Torcida em Treino Aberto do Fortaleza no Centro de Treinamento Alcides Santos

A torcida tão leal do Fortaleza compareceu em bom número para abraço ao elenco no treino aberto da equipe na tarde desta quarta-feira, 5, no Pici. Na atividade, os tricolores prestaram apoio ao elenco antes do Clássico-Rei da Série A, que será disputado nesta quinta, 6, na Arena Castelão.

O movimento tricolor começou por volta das 17 horas, com a concentração de torcedores na praça Ney Rebouças, localizada à frente do CT Alcides Santos. No local, se instaurou um clima de estádio, com direito a barraquinhas vendendo comidas e bebidas, música e um "esquenta" por parte de alguns grupos organizados.

Apesar da grande quantidade de pessoas, o que se viu foi um momento familiar e de grande descontração por parte dos presentes. Muitas crianças foram ao evento acompanhadas de seus pais e se divertiram ao interagirem com os mascotes do clube, os leões Juba e Stella.

Os portões da sede do Leão foram abertos às 17h45min, com o público lotando as três arquibancadas que restaram do estádio que ali existira. No campo principal, próximo aos torcedores, treinavam somente os goleiros do clube.

O restante do elenco realizava outra atividade em um dos campos auxiliares do Pici. Após o termino de um dos treinos, o grupo teve um momento de descontração e se dirigiu para o gramado principal. Durante o momento, a torcida subiu a voz para saudar os atletas.

No palco principal do centro de treinamento, os comandados de Martín Palermo realizaram um treino de apronto, com exercícios de finalização e cruzamento, além do conhecido "coletivo", onde os jogadores se dividem em equipes e atuam uma partida amistosa com campo e minutagem reduzidas. Matheus Pereira, dúvida para o jogo, participou dos treinamentos do dia e deve voltar a ser opção para o técnico argentino.

A torcida, por sua vez, abraçou o time e fez uma bonita festa no CT do Tricolor. Espalhados pelos três cantos da outrora praça esportiva, os tricolores estenderam faixas, acenderam sinalizadores e soltaram fumaça colorida. Para que não somente o grupo de atletas se sentisse abraçado, como também entrasse em clima de Clássico-Rei, o ritmo da atividade do Fortaleza foi embalado pelas baterias dos torcedores e por músicas cantadas a plenos pulmões.

Ao final do treino coletivo, os jogadores saudaram os apoiadores ali presentes com aplausos, cumprimentos, sorrisos e fotos. Um momento que chamou atenção foi quando o goleiro Brenno, antes de se dirigir ao vestiário, entregou suas luvas a dois jovens torcedores que o tietavam das arquibancadas.

Junto aos principais nomes do elenco do Fortaleza, alguns dirigentes, como o diretor de futebol Sérgio Papellin, passaram pelo gramado do Alcides Santos e conversaram com torcida e imprensa. Além dele, os mascotes da equipe continuaram sua interação com os presentes.

A torcida tricolor fez a sua parte e criou uma verdadeira atmosfera de estádio nas módicas arquibancadas do centro de treinamentos do time. Com o Leão precisando derrubar um tabu de dois anos, os torcedores utilizaram o treino aberto, tão requisitado por eles, para demonstrar que o 12º jogador do Fortaleza possui condições de jogo para a reta final da Série A.