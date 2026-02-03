Ceará tem ataque mais goleador do Estadual, mas Lucca ainda está devendo

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lucca balançou as redes na goleada do Vovô sobre o Tubarão

O ataque do Ceará é o mais goleador do Campeonato Cearense após seis jogos disputados. Entretanto, o centroavante titular do time ainda tem deixado a desejar e vive um momento de desconfiança por parte da torcida, que cobra a contratação de um camisa 9 com status de titular para a temporada.

Lucca, remanescente de 2025 e atual dono da posição na equipe comandada por Mozart Santos, contribuiu com dois gols na campanha alvinegra no Estadual.

A marca de Lucca não está distante dos artilheiros Vina e Matheus Araújo, que somam quatro gols cada e lideram a lista de goleadores do Cearense. A cobrança, porém, não passa necessariamente por números mais expressivos, mas pela falta de protagonismo dentro da equipe, fator que tem gerado incômodo entre os torcedores do Vovô.

Na goleada aplicada sobre o Horizonte por 4 a 0, Lucca passou em branco. O atacante ficou marcado por uma chance clara de gol desperdiçada. Após receber passe de Pedro Henrique, sem goleiro, isolou a finalização.

Embora tenha sido rebaixado, o Ceará vem de uma temporada com um centroavante goleador: Pedro Raul, que balançou as redes 17 vezes pelo Vovô em 2025. Nos cinco primeiros jogos pelo clube do Porangabuçu, inclusive, o atacante marcou quatro gols.

Lucca chegou ao Alvinegro na segunda janela de transferências, em setembro passado, e teve apenas uma oportunidade de entrar em campo, dada pelo então técnico Léo Condé. Internamente, a diretoria confia no potencial do jogador, que é cearense e teve a formação de base dividida entre o Vovô e o Internacional.

Em 2026, o cenário é diferente para Lucca. Enquanto o Ceará ainda busca mais um centroavante no mercado, o atual camisa 99 é o único atleta da posição disponível para o técnico Mozart. Com exceção da estreia da equipe sub-20, o atacante participou das cinco partidas seguintes, sendo titular em quatro delas.

Comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca avalia que Lucca, neste momento, está abaixo dos demais companheiros de ataque.

"Em meio à boa fase do setor ofensivo do Ceará, Lucca vem com desempenho abaixo até mesmo de atletas que saem do banco. Sem concorrência no atual elenco, o jogador mostrou apenas disposição dentro de campo e uma qualidade técnica abaixo de seus companheiros do setor", avaliou o comentarista.

O atleta de 22 anos terá uma grande oportunidade de mostrar seu valor no próximo domingo, 8, quando o Ceará encara o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da temporada. A partida também marcará o primeiro confronto contra o Tricolor no profissional vestindo a camisa do clube do Porangabuçu.

Uma boa atuação ou um gol em Clássico-Rei tem peso maior para a torcida e pode diminuir a pressão sobre ele. A contratação de um camisa 9 com status de titular está nos planos da diretoria, mas o clube adota cautela devido à situação financeira mais enxuta após o rebaixamento.