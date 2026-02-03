Logo O POVO+
Ceará tem ataque mais goleador do Estadual, mas Lucca ainda está devendo
Esportes

Ceará tem ataque mais goleador do Estadual, mas Lucca ainda está devendo

Centroavante soma dois gols em cinco jogos pelo Ceará em 2026. Vovô tem 16 tentos no Campeonato Cearense e é, com larga margem, o ataque mais goleador da competição
Lucca balançou as redes na goleada do Vovô sobre o Tubarão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lucca balançou as redes na goleada do Vovô sobre o Tubarão

O ataque do Ceará é o mais goleador do Campeonato Cearense após seis jogos disputados. Entretanto, o centroavante titular do time ainda tem deixado a desejar e vive um momento de desconfiança por parte da torcida, que cobra a contratação de um camisa 9 com status de titular para a temporada.

Lucca, remanescente de 2025 e atual dono da posição na equipe comandada por Mozart Santos, contribuiu com dois gols na campanha alvinegra no Estadual.

A marca de Lucca não está distante dos artilheiros Vina e Matheus Araújo, que somam quatro gols cada e lideram a lista de goleadores do Cearense. A cobrança, porém, não passa necessariamente por números mais expressivos, mas pela falta de protagonismo dentro da equipe, fator que tem gerado incômodo entre os torcedores do Vovô.

Na goleada aplicada sobre o Horizonte por 4 a 0, Lucca passou em branco. O atacante ficou marcado por uma chance clara de gol desperdiçada. Após receber passe de Pedro Henrique, sem goleiro, isolou a finalização.

Embora tenha sido rebaixado, o Ceará vem de uma temporada com um centroavante goleador: Pedro Raul, que balançou as redes 17 vezes pelo Vovô em 2025. Nos cinco primeiros jogos pelo clube do Porangabuçu, inclusive, o atacante marcou quatro gols.

Lucca chegou ao Alvinegro na segunda janela de transferências, em setembro passado, e teve apenas uma oportunidade de entrar em campo, dada pelo então técnico Léo Condé. Internamente, a diretoria confia no potencial do jogador, que é cearense e teve a formação de base dividida entre o Vovô e o Internacional.

Em 2026, o cenário é diferente para Lucca. Enquanto o Ceará ainda busca mais um centroavante no mercado, o atual camisa 99 é o único atleta da posição disponível para o técnico Mozart. Com exceção da estreia da equipe sub-20, o atacante participou das cinco partidas seguintes, sendo titular em quatro delas.

Comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca avalia que Lucca, neste momento, está abaixo dos demais companheiros de ataque.

"Em meio à boa fase do setor ofensivo do Ceará, Lucca vem com desempenho abaixo até mesmo de atletas que saem do banco. Sem concorrência no atual elenco, o jogador mostrou apenas disposição dentro de campo e uma qualidade técnica abaixo de seus companheiros do setor", avaliou o comentarista.

O atleta de 22 anos terá uma grande oportunidade de mostrar seu valor no próximo domingo, 8, quando o Ceará encara o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da temporada. A partida também marcará o primeiro confronto contra o Tricolor no profissional vestindo a camisa do clube do Porangabuçu.

Uma boa atuação ou um gol em Clássico-Rei tem peso maior para a torcida e pode diminuir a pressão sobre ele. A contratação de um camisa 9 com status de titular está nos planos da diretoria, mas o clube adota cautela devido à situação financeira mais enxuta após o rebaixamento.

