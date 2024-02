O número de brasileiros que relatam dificuldades para gozar de uma boa noite de sono é alto, sobretudo durante a pandemia. É o que revela a pesquisa "O sono da população brasileira durante a pandemia. Como a Covid-19 está impactando seu sono?", produzida pela Associação Brasileira do Sono (ABS) e publicada na Revista Sono. Levantamento mostra que 70% das 6.350 pessoas entrevistadas reclamam da qualidade do próprio sono.

"Qualidade é um sono que você acorda no dia seguinte com uma sensação de sono restaurador", é como resume o professor adjunto da Universidade Federal do Ceará (UFC), Manoel Sobreira. Supervisor da residência médica de Medicina do Sono do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), ele explica que, do contrário, a má qualidade ocorre quando no dia seguinte o indivíduo percebe que o sono não foi o suficiente.

"O sono é uma função biológica básica, assim como se alimentar. O organismo foi programado do ponto de vista evolucionista para manter o corpo em equilíbrio. As pessoas que dormem mal, ou pouco, tem dificuldades de memória, de concentração, de saúde. Pessoas que dormem menos, vivem menos. O sono é importante para todo o funcionamento do corpo", classifica.

Bióloga e membro da ABS, Cláudia Moreno reconhece que a Covid-19 afetou a saúde da população, inclusive mesmo a de quem não foi infectado pelo vírus. Chefe do departamento de saúde, ciclos de vida e sociedade da Universidade de São Paulo (USP), ela afirma que os prejuízos são variados.

"É alarmante observar que a pandemia de Covid-19 trouxe diversos problemas de saúde. O prejuízo à saúde mental e sua associação a problemas e queixas de sono cresceram significativamente durante o período da pandemia e, sem dúvida, podem ter deixado sequelas. Além disso, as dificuldades de sono podem agravar ou desenvolver outros problemas de saúde, como metabólicos, por exemplo", declara.

Conforme dados da ABS, além da piora, o tempo de sono, que já vinha sendo insuficiente para parte da população, caiu ainda mais durante a pandemia. Antes do período pandêmico, 44,5% das pessoas relataram dormir menos de 5 horas por dia. Com a chegada do vírus em território nacional, então, o número saltou para 72,7%.

A média geral dos brasileiros inclinou-se de 7,12 horas de sono diário para 6,23 horas, isto é, bem abaixo daquelas oito horas que aprendemos que seriam ideias para uma boa noite de sono.





Higiene do sono

1. Manter uma rotina de sono

Procure sempre deitar-se e levantar-se no mesmo horário todos os dias. Com isso, seu organismo passa a reconhecer o relógio interno, com hora de acordar e dormir.

2. Evitar o consumo de bebidas com cafeína

Bebidas com cafeína, como café, chás e refrigerantes à base de cola são estimulantes e por isso podem mantê-lo acordado. Evite o consumo por pelo menos 4 horas antes de deitar.

3. Crie um ambiente que induz ao sono

O quarto deve ser um ambiente relaxante e adequado ao sono. Nele é preciso que esteja escuro, em silêncio e com temperatura agradável. Também evite TV, computador e materiais relacionados ao trabalho.

4. Reduza o consumo de alimentos pesados à noite

Comer alimentos gordurosos e pesados antes de dormir pode causar indigestão e ocasionar insônia. Tente jantar algumas horas antes de dormir e dê preferência a alimentos leves. Ficar sem se alimentar também pode ser prejudicial ao sono.

5. Evite tirar sonecas ao longo do dia

Isso permitirá que você esteja cansado e durma melhor durante a noite.

Fonte: Professor de Medicina da UFC, Manoel Sobreira; e Genon "Higiene do sono"