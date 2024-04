Os benefícios da pimenta para a saúde

Foto: Reprodução Conheça os benefícios presentes na pimenta

Com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e potencialmente analgésicas, a pimenta é caracterizada como benéfica para a saúde, além de ser rica em vitaminas e minerais.

De acordo com o professor do departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Fortaleza (UFC), Tiago Lima, alguns estudos sugerem que o consumo de pimenta pode ajudar a aumentar o metabolismo e promover a perda de peso. “A capsaicina, presente na pimenta, pode ajudar na redução da dor, estimular o metabolismo, melhorar a saúde cardiovascular e até mesmo auxiliar na perda de peso quando consumida como parte de uma dieta equilibrada”, informa o professor.

Além das pimentas tradicionais que costumamos encontrar em supermercados, existem as pimentas artesanais que não têm conservante e são livres de agrotóxico, criando um molho de pimenta 100% natural. Alguns dos ingredientes para a fabricação do molho de pimenta podem ser: pimenta malagueta, pimenta roxa, pimenta de cheiro e alho.

O artesão e produtor de molho artesanal, Ivan Oliveira, explica que o processo para fazer o molho artesanal é muito simples. “É sempre mais leve e saboroso o molho [artesanal], pois misturamos dois ou três tipos de pimenta, cozinhamos e passamos em um processador ou liquidificador com vinagre.”

Segundo Ivan, a outra maneira de realizar o preparo é colocar as pimentas inteiras em uma garrafa, de preferência transparente, com vinagre de álcool, e deixar um tempo maturando.

Além disso, tem quem escolha fazer o cultivo da pimenta em casa, pois uma das principais vantagens é a garantia do alimento fresco. Ao controlar o processo de crescimento, desde o plantio das sementes até a colheita, os cultivadores têm a certeza de que estão consumindo produtos de alta qualidade.

De acordo com a jardinista Fabiana Vieira, cultivar a pimenta em casa é uma escolha saborosa, mas também traz uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar.

“Existe uma tendência de buscar alimentos frescos e orgânicos, o cultivo de pimenta em casa oferece uma solução para aqueles que desejam adicionar um toque de sabor picante às suas refeições diárias”, explica.

DÚVIDAS

Quais pimentas são recomendadas para uso culinário?

Pimenta-do-reino, pimenta-caiena, pimenta jalapeño e pimenta dedo-de-moça são comumente recomendadas para uso culinário devido ao seu sabor e níveis moderados de ardência.

Quando a pimenta não é indicada?

Pessoas que têm problemas digestivos, como úlceras gástricas ou síndrome do intestino irritável, podem querer evitar consumir pimenta pois ela pode agravar essas condições. Também deve-se evitar oferecer a crianças nas primeiras fases de crescimento devido à sua sensibilidade e à dificuldade em tolerar pimentas muito picantes.

A pimenta pode fazer bem ao coração?

Existem muitos artigos científicos que trazem evidências de que a pimenta pode reduzir a pressão arterial e o colesterol. Essa melhora vai depender muito mais da união de uma série de fatores, como prática de exercícios físicos e alimentação correta, do que o consumo propriamente da pimenta, por exemplo.

A ardência da pimenta faz mal?



Se consumida em quantidades moderadas não faz mal, mas em excesso pode causar desconforto gastrointestinal, irritação na boca e no trato digestivo. No entanto, algumas pessoas podem ter alergia a proteínas presentes em pimentas. Essas alergias podem se manifestar como uma resposta alérgica leve, como coceira na boca ou na pele, até reações mais graves, como dificuldade respiratória, inchaço da garganta ou anafilaxia.

Os níveis de ardência da pimenta são geralmente medidos pela “escala de Scoville”, que quantifica o teor de capsaicina, o composto responsável pelo “calor”. A variação da escala de Scoville é bastante ampla e pode variar desde zero (pimentas sem ardência perceptível, como pimentão) até vários milhões de unidades Scoville (pimentas extremamente ardentes, como a Carolina Reaper ou a Trinidad Moruga Scorpion). Por exemplo, a pimenta-do-reino tem uma pontuação Scoville de cerca de 100 a 500, enquanto a Carolina Reaper pode ultrapassar 2 milhões de unidades Scoville.

Fonte: Tiago Lima, professor de Engenharia de Alimentos da UFC.

Como cultivar sementes de pimenta em casa

1. Escolha um vaso ou recipiente com drenagem adequada;

2. Encha o recipiente com solo leve e bem drenado;

3. Plante as sementes de pimenta a uma profundidade de cerca de 0,5 a 1 centímetro;

4. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado, durante todo o processo de germinação;

5. Coloque o recipiente em um local ensolarado, onde as plantas recebam pelo menos seis horas de luz solar direta por dia;

6. Mantenha a temperatura do ambiente em torno de 20°C a 30°C para promover a germinação das sementes;

7. Quando as mudas tiverem algumas folhas verdadeiras, você pode transplantá-las para vasos maiores ou para o jardim.

Fonte: Fabiana Vieira, jardinista.

Alergia à pimenta



É considerado raro alguém ter alergia a pimenta. "Esse alimento possui uma substância chamada capsaicina e que pode desencadear crises de rinite e asma, mas é considerado raro, por conta disso não existem dados epidemiológicos no Brasil sobre isso”, descreve a alergologista Fabiane Pomiecinski.

A alergologista destaca o caso da jovem em Goiás que teve reações alérgicas graves após cheirar um vidro com pimenta, em agosto de 2023. “Tivemos o caso dessa paciente que teve uma anafilaxia por conta da pimenta e que se tornou notícia no mundo todo, ela teve um quadro muito grave em decorrência da alergia a pimenta, mas não é comum isso acontecer com as pessoas”, esclarece.

Fabiane ressalta que para detectar esse tipo de alergia é preciso do diagnóstico de um alergologista, pois é preciso que o paciente passe por testes alérgicos que comprovem a alergia. Caso o paciente seja diagnosticado com alergia a pimenta, uma das indicações médicas é a caneta de adrenalina autoinjetável, medicações orientadas e um plano de emergência. Além disso, o paciente deve medidas se atentar aos rótulos de alimentos.



Mitos e verdades sobre a pimenta

É verdade que só ser humano e passáro comem pimenta?



MITO. Na verdade, muitos mamíferos também consomem pimenta, embora nem todos tenham a mesma tolerância à capsaicina, conforme o professor Tiago Lima. Alguns mamíferos, como os macacos, porcos e até mesmo elefantes foram observados consumindo pimentas em seu ambiente natural. Além disso, algumas espécies de insetos, como formigas e besouros, também são conhecidas por consumir pimenta.

É verdade que o leite ajuda a reduzir a ardência provocada pela pimenta?



VERDADE. Ingerir água pode ajudar a espalhar a ardência pela boca, então o indicado é beber leite ou comer laticínios pois eles contêm caseína, uma proteína que pode ajudar a neutralizar a capsaicina, o composto responsável pelo calor da pimenta. Beber um copo de leite ajuda a aliviar a sensação de ardência.

É verdade que pode comer pimenta todos os dias?



VERDADE. Não tem problema comer pimenta todos os dias. "Mas é muito improvável que alguém consiga consumir a pimenta Carolina Reaper, uma das mais ardidas do mundo, todos os dias. Já a pimenta do reino, provavelmente muitos brasileiros consomem todos os dias, diz Tiago.

Fonte: Tiago Lima, professor do departamento de engenharia de alimentos da Universidade Federal de Fortaleza (UFC).

