Cortei o açúcar e agora?

Foto: Fascinadora | Shutterstock Retirada do açúcar pode refletir na perda de peso

Corpo desinchado, músculos definidos e disposição elevada. Esses são os benefícios relatados na internet por algumas pessoas após cortarem o consumo de açúcar durante 20 dias. O desafio vem sendo adotado após um vídeo do influenciador Vini Vecchi viralizar no Tik Tok, no último dia 31 de maio. Foram mais de seis milhões de visualizações ao mostrar o resultado do seu corpo após a retirada dos doces.

O conteúdo levantou discussões sobre o teor verídico do hábito. As pessoas comentaram sobre a vontade de testar a suposta dieta, enquanto outros usuários falaram sobre a mudança de expressão do influencer. "Ficou até mais triste", escreveu uma seguidora no post, que tem mais de 720 mil curtidas.

Alguns usuários questionaram Vini sobre outros fatores para a mudança corporal, como a musculação. O influenciador respondeu os comentários com um vídeo explicando sua dieta, acompanhada por nutricionista. "Se você não treina e não faz dieta, cortar o açúcar já vai fazer uma grande diferença porque você desincha e perde gordura mais rápido."

A endocrinologista Karina Sodré explica que a retirada do açúcar pode levar, sim, à diminuição de calorias ingeridas em um dia e refletir na perda de peso. "Agora se a pessoa tirar o açúcar mas compensar aumentando em outros tipos de alimentos ricos em carboidratos, pode não haver mudança de peso nem de gordura corporal, e sim efeito contrário", alerta.

Em contrapartida, a psicóloga clínica Ana Paula Sales explica que de início o cérebro pode passar a produzir serotonina em níveis mais baixos, ocasionando alguns sintomas. "Mau humor, dificuldade para dormir, tristeza, isolação, dificuldade de sentir satisfação e prazer, maior tendência a problemas emocionais como ansiedade e depressão", enumera Paula.

Os especialistas ressaltam que o ideal é equilíbrio no consumo. Uma sugestão é recorrer ao açúcar em alimentos naturais. "Qualquer mudança no plano alimentar deve ser acompanhada por um profissional da área, que será elaborado considerando as necessidades individuais e os objetivos desejados", diz Ana Paula.

Após o vídeo de Vini Vecchi alcançar um grande público, alguns outros criadores de conteúdo começaram a mostrar a nova dieta sem consumo de açúcar por 15, 20 e até 45 dias. O assunto foi também bastante comentado na rede social X, onde os usuários relataram suas impressões sobre a nova tendência.