Então é Natal a origem e o significado dos símbolos natalinos

Foto: Imagem de wirestock no Freepik Imagem de apoio ilustrativo. Um dos símbolos do natal é a estrela de Belém

O Natal é uma das festas mais tradicionais nos países de cultura cristã. Além do nascimento de Jesus Cristo, a data celebra a fraternidade, o amor e a união entre as pessoas. Nesse período, ruas e casas são decoradas com luzes, árvores e enfeites — símbolos que materializam os sentimentos da festa.

Com origens e épocas distintas, cada símbolo traz consigo uma história para contar e, ao longo dos séculos, foi ganhando novos significados conforme diferentes culturas os incorporaram às suas tradições.