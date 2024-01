Jericoacoara: obras da estação científica da UFC devem iniciar em 2024

Foto: Gutiérrez Reges/UFC ATO foi realizado na Câmara Municipal

As obras da futura estação científica da Universidade do Ceará (UFC), na Vila de Jericoacoara, devem iniciar ainda em 2024.

O anúncio foi feito pelo reitor Custódio Almeida na cerimônia que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 19, que oficializou a doação do terreno para a construção da futura estação. O ato foi realizado na Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

Custódio classificou a cerimônia como “histórica” com a chegada da UFC. “E a gente vai fazer isso com ciência. A gente vai fazer isso tentando lembrar às pessoas que o mar precisa ser protegido. A vida vem do mar, e a vida depende do mar”, declarou.

A oficialização contou com uma grande participação dos moradores de Jericoacoara e com uma comitiva de docentes e técnico-administrativos da universidade.

Estavam presentes também membros do conselho do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), acompanhados da diretora, professora Lidriana de Souza Pinheiro, e do vice-diretor, professor Rodrigo Maggioni.

A chegada da estação científica será mais um meio de estimular o turismo da cidade, afirmou Lindbergh Martins (PSD), prefeito da cidade.

“É a ciência chegando na nossa região, com educação e sustentabilidade e estimulando o crescimento turístico. A cidade aplaude a UFC em Jijoca. Como já disse: temos educação premiada, temos turismo internacional e, agora, temos UFC em Jijoca de Jericoacoara”, comemora Lindbergh.



UFC Jericoacoara: como será a futura estação científica?

Noticiado pelo O POVO nesta semana, a construção demandará um investimento de R$ 5 milhões e a realização de concursos para formação do corpo docente.

No terreno de 5.648,36 metros quadrados (m²), serão ocupados 1000 m² na primeira fase de instalação. Neste momento, 230 m² serão destinados ao Bloco de Laboratório e Pesquisa e ao Centro de Visitantes.

Há também a previsão de implementação de um museu, que tratará de questões marinhas e geodiversidade, com tecnologia de realidade virtual, e de um mirante com vista para o mar para visitantes.

Outros 570 m² serão direcionados aos alojamentos, com vagas para 30 estudantes e 10 professores.

Também será construído o centro de eventos e treinamento em uma área de 200 m², que contará com auditório e salas de aula.

O plano de construção está projetando os planos paisagísticos e arquitetônicos juntos, para que o espaço seja uma espécie de jardim botânico, segundo o professor Marcelo Soares, coordenador do projeto.

Marcelo ainda informou que o espaço deverá receber aulas de campo de cursos já existentes da UFC.

“Vamos trazer pesquisadores internacionais para trabalharem conosco soluções para os problemas do Parque, uma extensa área de proteção ambiental".

Há atividades que também irão beneficiar a comunidade da cidade.

Existem planos de realização de cursos para a comunidade local, palestras, a realização de um trabalho para a criação de novas rotas com guias turísticos, tratando de questões de educação ambiental e do ecoturismo, entre outros.

Outra ação é a criação do curso de turismo ecológico.



UFC Jericoacoara: etapas da construção

Após o planejamento, serão iniciados os projetos executivos de arquitetura, de estrutura e os complementares, que devem apresentar os detalhes construtivos de cada edificação.

A previsão de conclusão desta etapa está prevista para maio.

Após isso, passarão por aprovação ambiental por parte da prefeitura. Aprovados, os projetos passarão à licitação, que deverá ser realizada no segundo semestre de 2024.

Com a licitação, a empresa escolhida já poderá marcar a ordem de serviço para o início das obras, de acordo com Renato Guerreiro, titular da UFC Infra.



Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024 | Dei Valor

Mais notícias de Economia